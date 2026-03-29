Beim Energiekonzern BP eskaliert der Arbeitskonflikt am US-Standort Whiting mit einer Aussperrung der Gewerkschaftsarbeiter kurz vor einem Führungswechsel. Parallel treibt das Unternehmen einen strategischen Umbau voran, trennt sich von weniger profitablen Anlagen und fokussiert sich stärker auf margenstarke Projekte. Trotz der Spannungen bleiben Analysten optimistisch und sehen weiteres Kurspotenzial, während die neue CEO Meg O'Neill vor großen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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