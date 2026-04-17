PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Nachricht von der Öffnung der Straße von Hormus hat am Freitagnachmittag am Aktienmarkt die Kurse in die Höhe schnellen lassen. Der US-Iran-Konflikt verliert etwas an Schärfe. Durch die Meerenge verläuft eine wichtige Handelsroute für die Weltwirtschaft, die wegen des Iran-Kriegs zuletzt weitgehend blockiert war.

Die Straße von Hormus "wird für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands für alle Handelsschiffe vollständig geöffnet", teilte der iranische Außenminister Abbas Araghchi in einem Beitrag auf der Plattform X mit. US-Präsident Donald Trump hält jedoch an seiner Seeblockade für Schiffe mit einem iranischen Hafen als Start oder Ziel fest. Diese solle bestehen bleiben, bis die Verhandlungen mit Teheran abgeschlossen seien, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.

Der EuroStoxx 50 sprang nach der Nachricht zur Hormus-Straße über 6.000 Zähler und beendete den Handel beim Stand von 6.057,71 Punkten mit einem Plus von 2,10 Prozent. Sein Rekordhoch bei rund 6.200 Punkten von Ende Februar nimmt der Leitindex der Euroregion damit wieder ins Visier. Auf Wochensicht verbuchte der Index einen Zuwachs von 2,2 Prozent.

Außerhalb des Euroraums kletterte am Freitag der schweizerische SMI um 1,92 Prozent auf 13.426,72 Zähler nach oben. Der britische FTSE 100 gewann 0,73 Prozent auf 10.667,63 Punkte.

Mit der Öffnung der Meeresstraße werden die jüngsten Konjunktur- und Inflationssorgen stark gedämpft. Die Ölpreise und die Renditen sackten ab. Ölaktien wie Totalenergies, Eni, Shell und BP verloren bis zu gut 7 Prozent.

Papiere aus dem Reise- und Freizeitsektor legten hingegen stark zu. Fluggesellschaften wie Lufthansa, IAG und Air France-KLM gewannen bis zu mehr als 7 Prozent und profitierten, weil die fallenden Ölpreise die Kerosinkosten drücken und sich zudem das Risiko von Stilllegungen von Flugzeugen verringert. Noch am Vortag hatte die Internationale Energieagentur (IEA) vor Kerosin-Knappheit gewarnt./ajx/he

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