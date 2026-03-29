Gewinn je Aktie Q4 steigt um mehr als das Doppelte auf $0,14, da die Profitabilität im Jahresvergleich deutlich wächst.

SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical" oder das Unternehmen") ist eine Management Services Organisation, die zahlreiche Franchise-Unternehmen in unterschiedlichen medizinischen Bereichen betreibt. Heute hat die Gesellschaft ihre Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2025 (drei Monate, endend am 31. Dezember 2025) und das Gesamtgeschäftsjahr 2025 (zwölf Monate, endend am 31. Dezember 2025) bekannt gegeben.

Highlights des vierten Quartals 2025

Der Gesamtumsatz belief sich auf $40 Millionen, was im Jahresvergleich einem Anstieg um 11 entspricht.

belief sich auf $40 Millionen, was im Jahresvergleich einem Anstieg um 11 entspricht. Das Nettoeinkommen von SBC Medical Group betrug $14 Millionen, ein Anstieg um 117 im Vergleich zum Vorjahr.

betrug $14 Millionen, ein Anstieg um 117 im Vergleich zum Vorjahr. Gewinn je Aktie ist definiert als dem Unternehmen zuzurechnendes Nettoeinkommen, geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien. Der Gewinn je Aktie betrug $0,14 für die drei Monate, endend am 31. Dezember 2025. Im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode ist dies ein Anstieg um 133 %.

ist definiert als dem Unternehmen zuzurechnendes Nettoeinkommen, geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien. Der Gewinn je Aktie betrug $0,14 für die drei Monate, endend am 31. Dezember 2025. Im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode ist dies ein Anstieg um 133 %. EBITDA 1 wird definiert als Aufwand für Abschreibungen und Wertminderungsaufwand von immateriellen Vermögensgegenständen plus Betriebsgewinn. Das EBITDA belief sich auf $14 Millionen, ein Anstieg um 35 im Vergleich zum Vorjahr. Die EBITDA-Marge 1 für das vierte Quartal 2025 ist 34 %, was einer Verringerung von 12 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

wird definiert als Aufwand für Abschreibungen und Wertminderungsaufwand von immateriellen Vermögensgegenständen plus Betriebsgewinn. Das EBITDA belief sich auf $14 Millionen, ein Anstieg um 35 im Vergleich zum Vorjahr. Die EBITDA-Marge für das vierte Quartal 2025 ist 34 %, was einer Verringerung von 12 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Eigenkapitalrendite berechnet als dem Unternehmen zuzurechnendes Nettoeinkommen geteilt durch das durchschnittliche Eigenkapital am 31. Dezember 2025, betrug 23 %. Das entspricht im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode einem Anstieg von 9,8 Prozentpunkten.

berechnet als dem Unternehmen zuzurechnendes Nettoeinkommen geteilt durch das durchschnittliche Eigenkapital am 31. Dezember 2025, betrug 23 %. Das entspricht im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode einem Anstieg von 9,8 Prozentpunkten. Anzahl der Franchise-Standorte 2 belief sich auf 283 am 31. Dezember 2025. Seit dem 31. Dezember 2024 sind dies 34 Standorte mehr.

belief sich auf 283 am 31. Dezember 2025. Seit dem 31. Dezember 2024 sind dies 34 Standorte mehr. Anzahl der Kunden 3 in den vergangenen zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2025 betrug 6,6 Millionen, ein Anstieg um 12 im Vergleich zum Vorjahr.

in den vergangenen zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2025 betrug 6,6 Millionen, ein Anstieg um 12 im Vergleich zum Vorjahr. Wiederholungsrate der Kunden4, die die Kliniken der Franchisenehmer zwei Mal oder häufiger erneut besucht haben, belief sich auf 72 %.

1 EBITDA und EBITDA-Marge sind Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Mehr Informationen über Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie im Abschnitt "Nutzung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" und in der Tabelle "Nicht geprüfter Abgleich von GAAP- und Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen". 2 In den Zahlen ist das Franchising der SBC-Marken Rize Clinic, Gorilla Clinic, AHH, JUN CLINIC inbegriffen. 3 In der Anzahl der Kunden sind Kliniken der SBC-Marken Rize Clinic, Gorilla Clinic, AHH Clinic, and JUN CLINIC inbegriffen.Der betreffende Zeitraum ist 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025. 4 Die Zahlen beinhalten das Franchising der SBC-Marken-Kliniken, Rize Clinic und Gorilla Clinic. Kunden der AHH-Kliniken und der JUN CLINIC bleiben unberücksichtigt. Ausgenommen kostenlose Beratung. Der Prozentsatz der Kunden, die die Kliniken unserer Franchisenehmer zwei Mal oder häufiger erneut besuchten.

Highlights des Gesamtjahres 2025

Gesamtumsatz belief sich auf $174 Millionen, ein Rückgang um 15 im Vergleich zum Vorjahr.

belief sich auf $174 Millionen, ein Rückgang um 15 im Vergleich zum Vorjahr. Das der SBC Medical Group zurechenbare Nettoeinkommen betrug $51 Millionen, ein Anstieg von 9 im Vergleich zum Vorjahr.

betrug $51 Millionen, ein Anstieg von 9 im Vergleich zum Vorjahr. Gewinn je Aktie ist definiert als das dem Unternehmen zurechenbare Nettoeinkommen geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl von im Umlauf befindlichen Aktien. Der Gewinn je Aktie betrug für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr $0,50, was im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg um 4 entspricht.

ist definiert als das dem Unternehmen zurechenbare Nettoeinkommen geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl von im Umlauf befindlichen Aktien. Der Gewinn je Aktie betrug für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr $0,50, was im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg um 4 entspricht. EBITDA1wird definiert als Aufwand für Abschreibungen und Wertminderungsaufwand von immateriellen Vermögensgegenständen plus Betriebsgewinn. Das EBITDA belief sich auf $70 Millionen, ein Rückgang um 21 im Vergleich zum Vorjahr. Die EBITDA-Marge belief sich für das Gesamtjahr 2025 auf 40 %, was einem Rückgang von 3 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Yoshiyuki Aikawa, Chairman und Chief Executive Officer von SBC Medical, kommentierte: "Unser Ergebnis für das Gesamtjahr 2025 zeigt ein Unternehmen in einer Übergangsphase. Der Umsatz sank um 15 auf $174 Millionen. Ursache sind im Wesentlichen zwei strukturelle Veränderungen: die Unternehmensumstrukturierung im Jahr 2024 und die Anpassung der Regelung zu Franchisegebühren im April 2025. Dies waren gut überlegte Schritte, um das Unternehmen besser aufzustellen. Die finanziellen Auswirkungen liegen nun hinter uns.

Trotz des Umsatzrückgangs ist unsere zugrundeliegende Profitabilität stärker geworden. Das der SBC Medical Group zurechenbare Nettoeinkommen stieg um 9 auf $51 Millionen, wobei der Gewinn je Aktie $0,50 betrug. Unsere Marge des Nettoeinkommens wuchs von 23 auf 29 %, denn die aktienbasierte Vergütung im Kontext mit dem IPO und die Verluste aus Wertminderung, die das Ergebnis des Vorjahres belastet hatten, sind nicht wieder aufgetreten. Die EBITDA-Marge normalisierte sich geringfügig von 43 auf 40 %, was wir im Hinblick auf die Zukunft als nachhaltige Run-Rate werten.

Insbesondere im vierten Quartal sahen wir ermutigende Anzeichen einer Dynamik im operativen Geschäft. Der durchschnittliche Umsatz je Kunde stieg wieder auf $316, was im Jahresvergleich ein Plus von 11 bedeutet. Dies ist nach einer Periode des schrittweisen Rückgangs eine wirkliche Wende. Wir führen dies auf unsere Preisinitiativen und unsere Bemühungen um mehr Interaktion mit dem Kunden zurück. Am Ende des Jahres verfügten wir über 283 Klinikstandorte und konnten im Gesamtjahr 6,63 Millionen Besuche von Kunden registrieren.

Anfang 2026 konzentrieren wir uns auf drei Punkte: Ausweitung unserer Multi-Marken-Strategie im Segment Dermatologie, Ausweitung unseres nicht auf Ästhetik ausgerichteten Gesundheitsportfolios und Stärkung unserer Präsenz in internationalen Märkten. Da die strukturellen Schwierigkeiten der vergangenen beiden Jahre nun fast hinter uns liegen, sind wir gut positioniert, wieder zu nachhaltigem hohen Wachstum zurückzukehren."

Conference Call

Das Unternehmen wird am Freitag, dem 27. März 2026 um 8:30 Eastern Time (oder Freitag, 27. März 2026 um 22:30 Japan Time) einen Conference Call abhalten, um die Finanzergebnisse zu diskutieren und Fragen live zu beantworten.

Über den Link weiter unten können Sie sich im Voraus registrieren.

https://zoom.us/webinar/register/WN_d1mfdSBSThST4BIiID88aQ

Sie werden automatisch zur Registrierungsseite von "Q4 2025 und Finanzergebnisse des Gesamtjahres" weitergeleitet. Bitte folgen Sie den Anleitungen zur Angabe Ihrer Informationen für die Registrierung und klicken Sie abschließend auf "Senden".

Darüber hinaus stehen die veröffentlichten Zahlen, dazugehörige Folien und eine archivierte Aufzeichnung des Conference Calls auf der Investor Relations Website des Unternehmens bereit: https://ir.sbc-holdings.com/

Informationen zu SBC Medical

Die SBC Medical Group Holdings Incorporated ist eine Management Services Organisation, die zahlreiche Franchise-Unternehmen im medizinischen Bereich betreibt. Dazu gehören fortschrittliche ästhetische Gesundheitsbehandlungen, Dermatologie, Orthopädie, Fruchtbarkeitsbehandlungen, Gynäkologie, Zahnheilkunde, Behandlungen gegen Haarausfall (AGA) und Augenheilkunde. Das Unternehmen managt mehrere Klinik-Marken und weitet aktiv seine globale Präsenz aus, besonders in den Vereinigten Staaten und Asien und zwar sowohl durch direkten Betrieb als auch durch Initiativen im Tourismus. Im September 2024 wurde das Unternehmen an der Nasdaq notiert und im Juni 2025 wurde es in den Russell 3000 Index aufgenommen, eine breite Benchmark des US-Aktienmarktes. Motto und Leitlinie des Unternehmen lautet "Wir tragen durch medizinische Innovation zum Wohlbefinden von Menschen auf der ganzen Welt bei." SBC Medical Group Holdings Incorporated bietet sichere, erprobte und hochwertige medizinische Leistungen an und ist bestrebt, ihren guten Ruf im Gesundheitswesen international noch mehr zu verbreiten.

Weitere Informationen finden Sie auf https://sbc-holdings.com/

Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen

Das Unternehmen verwendet nicht GAAP-konforme Kennzahlen wie EBITDA und EBITDA-Marge zur Bewertung seiner operativen Ergebnisse sowie für die finanzielle und operative Entscheidungsfindung. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen dazu beitragen, grundlegende Trends in seinen Geschäftsbereichen zu erkennen. Das Unternehmen vertritt die Auffassung, dass die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen hilfreiche Informationen zur Ertragslage des Unternehmens liefern, das Gesamtverständnis der bisherigen Performance und der Zukunftsaussichten des Unternehmens verbessern und mehr Transparenz hinsichtlich der wichtigsten Kennzahlen schaffen, auf die sich das Management des Unternehmens bei seinen finanziellen und operativen Entscheidungen stützt.

Die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sind nicht nach US-GAAP definiert und werden nicht in Übereinstimmung mit US-GAAP dargestellt. Die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sind als Analyseinstrumente nur begrenzt tauglich, und bei der Beurteilung der Betriebsleistung, des Cashflows oder der Liquidität des Unternehmens sollten Investoren sie nicht isoliert oder als Ersatz für den Nettoverlust, den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit oder andere konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnungen und Cashflow-Daten, die gemäß US-GAAP erstellt wurden, betrachten.

Das Unternehmen mildert diese Einschränkungen ab, indem es die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen mit den am ehesten vergleichbaren US-GAAP-Leistungskennzahlen abgleicht, die alle bei der Bewertung der Unternehmensleistung berücksichtigt werden sollten.

Weitere Informationen zu den Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie in der Tabelle mit der Überschrift "Ungeprüfte Überleitungen von GAAP- und Nicht-GAAP-Ergebnissen".

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Aussagen über den aktuellen Stand, sondern geben lediglich die Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Leistungen wieder, von denen viele naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind und außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Unternehmens unter anderem hinsichtlich seiner finanziellen Leistungsfähigkeit, der Umsatz- und Gewinnentwicklung, der Geschäftsaussichten und -chancen sowie der Kapitalverwendungspläne und Liquidität wider. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie "könnte", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "beabsichtigt", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "voraussichtlich", "potenziell" oder "hofft" oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlicher Wörter erkannt werden. Das Unternehmen fordert die Lesenden auf, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gültig sind und verschiedenen Risiken, Unwägbarkeiten, Annahmen oder Änderungen der Rahmenbedingungen unterliegen, die schwer vorhersehbar oder quantifizierbar sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und stellen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse dar. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Änderungen seiner Erwartungen oder der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen basieren, zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, treten von Zeit zu Zeit auf und können vom Unternehmen nicht immer vorhergesagt werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen Wirtschafts-, Geschäfts-, Wettbewerbs-, Markt- und Regulierungsbedingungen sowie die Faktoren, die unter der Überschrift "Risk Factors" und an anderer Stelle in den Unterlagen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) aufgeführt und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind.

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED KONSOLIDIERTE BILANZ 31. Dezember

2025 31. Dezember

2024 AKTIVA Umlaufvermögen: Barmittel und Barmitteläquivalente 163.773.838 125.044.092 Forderungen 2.388.021 1.413.433 Forderungen verbundene Unternehmen 27.511.730 28.846.680 Lagerbestände 2.792.617 1.494.891 Kurzfristige Investitionen verbundene Unternehmen 319.193 Forderungen aus Finanzleasing, laufend verbundene Unternehmen 12.832.355 5.992.585 Erstattungsfähige Einkommenssteuer 1.175.510 Forderungen aus Darlehen an Kunden, laufend 8.705.999 10.382.537 Im Voraus bezahlte Ausgaben und sonstiges Umlaufvermögen 11.724.852 11.276.802 Gesamtes Umlaufvermögen 231.224.115 184..451.020 Anlagevermögen: Sachanlagen, netto 7.539.392 8.771.902 Immaterielle Vermögenswerte, netto 47.742.888 1.590.052 Langfristige Investitionen, netto 1.299.366 3.049.972 Investitionen Equity-Methode 20.312.642 Goodwill, netto 15.432.061 4.613.784 Forderungen aus Finanzleasing, nicht laufend verbundene Unternehmen 13.746.513 8.397.582 Vermögenswerte aus Operating-Leasingverhältnissen 8.366.569 5.267.056 Vermögenswerte aus Finanz-Leasingverhältnissen 450.874 Ansprüche aus latenten Steuern 4.014.294 9.798.071 Forderungen aus Darlehen an Kunden, nicht laufend 4.824.977 5.023.551 Langfristige Vorauszahlungen 393.270 1.745.801 Langfristige Investitionen in MCs verbundene Unternehmen 17.837.293 17.820.910 Sonstige Vermögenswerte 7.263.692 15.553.453 Gesamtes Umlaufvermögen 149.223.831 81.632.134 Gesamtvermögen 380.447.946 266.083.154 PASSIVA UND EIGENKAPITAL Kurzfristige Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten 16.988.384 13.875.179 Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen 651.463 659.044 Bank- und sonstige Kredite, laufend 9.099.046 96.824 Schuldtitel, laufend verbundene Unternehmen 26.255 Vorschüsse von Kunden 1.415.762 820.898 Vorschüsse von Kunden verbundene Unternehmen 5.357.221 11.739.533 Zu zahlende Einkommenssteuer 8.821.853 18.705.851 Verbindlichkeiten aus Operating-Leasing, laufend 4.416.960 4.341.522 Verbindlichkeiten aus Finanz-Leasing, laufend 132.946 Antizipative Passiva und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 11.544.695 8.103.194 Fällig an verbundenes Unternehmen 2.692.673 2.823.590 Gesamte kurzfristige Verbindlichkeiten 61.121.003 61.191.890 Langfristige Verbindlichkeiten: Bank- und sonstige Kredite, langfristig 33.734.438 6.502.682 Langfristige Schuldtitel verbundene Unternehmen 5.334 Rückstellungen für latente Steuern 16.374.832 926.023 Verbindlichkeiten aus Operating-Leasing, langfristig 4.136.257 1.241.526 Verbindlichkeiten aus Finanz-Leasing, langfristig 116.527 Sonstige Verbindlichkeiten 1.660.183 1.193.541 Gesamte langfristige Verbindlichkeiten 56.022.237 9.869.106 Gesamte Verbindlichkeiten 117.143.240 71.060.996 Eigenkapital: Vorzugsaktien ($0,0001 Nennwert, 20.000.000 Aktien autorisiert; am 31. Dezember 2025 und 2024 keine Aktien ausgegeben und in Umlauf) Stammaktien ($0,0001 Nennwert, 400.000.000 Aktien autorisiert, 103.881.251 und 103.020.816 Aktien ausgegeben, am 31. Dezember 2025 und 2024 102.576.943 bzw. 102.750.816 Aktien in Umlauf) 10.388 10.302 Zusätzliches eingezahltes Kapital 72.867.424 62.513.923 Eigene Aktien (zu Selbstkosten, am 31. Dezember 2025 1.304.308 und 270.000 am 31. Dezember 2024) (7.749.997 (2.700.000 Gewinnrücklagen 240.448.620 189.463.007 Akkumulierte sonstige Verluste (57.294.239 (54.178.075 Gesamtes Eigenkapital der SBC Medical Group Holdings Incorporated 248.282.196 195.109.157 Minderheitsanteile 15.022.510 (86.999 Gesamtes Eigenkapital 263.304.706 195.022.158 Gesamte Verbindlichkeiten und Eigenkapital 380.447.946 266.083.154

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für die drei Monate,

endend am 31. Dezember, (nicht geprüft) Für die Jahre,

endend am 31. Dezember 2025 2024 2025 2024 Umsatz, netto verbundene Unternehmen 35.041.379 42.455.401 158.860.970 195.173.889 Umsatz, netto 4.525.327 1.965.136 14.746.519 10.241.653 Gesamtumsatz, netto 39.566.706 44.420.537 173.607.489 205.415.542 Umsatzkosten 10.638.132 10.548.170 46.323.767 49.365.035 Bruttogewinn 28.928.574 33.872.367 127.283.722 156.050.507 Betriebskosten: Vertrieb, allgemeine und Verwaltungsausgaben 16.079.682 13.880.503 59.797.324 57.665.140 Aktienbasierte Vergütung 215.237 13.022.692 Wertminderungsaufwand immaterielle Vermögensgüter 15.058.965 15.058.965 Gesamte Betriebskosten 16.079.682 29.154.705 59.797.324 85.746.797 Betriebseinnahmen 12.848.892 4.717.662 67.486.398 70.303.710 Sonstige Einnahmen (Ausgaben): Zinseinnahmen (284 (17.340 198.315 19.943 Zinsaufwand (56.090 (12.402 (160.583) (28.300 Wechselkursgewinne, netto 2.907.364 800.643 2.002.789 895.711 Sonstige Einnahmen 3.184.379 3.287.471 5.113.637 3.914.297 Sonstige Ausgaben (317.263 (2.716.703 (1.321.064 (5.463.153 Gewinn aus Rückkauf von Lebensversicherungen 8.746.138 Gewinn aus der Veräußerung einer Tochtergesellschaft 3.813.609 Gesamte sonstige Einnahmen 5.718.106 1.341.669 14.579.232 3.152.107 Einkommen vor Steuern 18.566.998 6.059.331 82.065.630 73.455.817 Einkommenssteueraufwand (-vergünstigung) 4.287.103 (488.553 31.020.607 26.765.925 Nettoeinkommen 14.279.895 6.547.884 51.045.023 46.689.892 Abzüglich: Minderheitsanteilen zuzurechnendes Nettoeinkommen 79.604 8.663 59.410 75.617 SBC Medical Group Holdings Incorporated zuzurechnendes Nettoeinkommen 14.200.291 6.539.221 50.985.613 46.614.275 Sonstige Verluste: Bereinigung Wechselkurse (14.589.478 (18.100.852) (2.949.843) (16.557.607) Gesamte Einnahmen (Verluste) (309.583) (11.552.968) 48.095.180 30.132.285 Abzüglich: Minderheitsbeteiligungen zuzurechnende Gesamteinnahmen 67.823 7.737 225.731 117.830 SBC Medical Group Holdings Incorporated zuzurechnende Gesamteinnahmen (-verluste) (377.406) (11.560.705) 47.869.449 30.014.455 SBC Medical Group Holdings Incorporated zuzurechnender Gewinn je Aktie Unverwässert und verwässert 0,14 0,06 0,50 0,48 Gewichtete durchschnittliche Anzahl in Umlauf befindlicher Aktien Unverwässert und verwässert 102.576.943 102.750.816 102.997.967 96.561.041

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED KONSOLIDIERTER CASHFLOW

Für die Jahre,

endend am 31. Dezember 2025 2024 CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT Nettoeinkommen 51.045.023 46.689.892 Bereinigungen zur Abstimmung des Nettoeinkommens an den Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit: Abschreibungsaufwand 2.684.300 3.799.377 Nicht monetäre Leasingausgaben 4.698.731 3.870.198 Rückstellungen für Verluste (Umkehrung von) aus Krediten 302.949 (402.196 Aktienbasierte Vergütungen 13.022.692 Wertminderungsverluste immaterielle Vermögensgegenstände 15.058.965 Wertminderungsverluste aus langfristigen Investitionen 133.513 529.596 Veränderung des Fair Value von langfristigen Investitionen (247.514 2.617.435 Gewinn aus der Veräußerung einer Tochtergesellschaft (3.813.609 Gewinn aus dem Rückkauf von Lebensversicherungen (8.746.138 Verlust (Gewinn) aus der Veräußerung von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten (3.179.200 511.947 Gewinn aus zuvor gehaltenem Eigenkapitalanteil (815.328 Latente Steuern 5.326.982 (14.417.087 Veränderungen bei Betriebsvermögen und Verbindlichkeiten: Forderungen (160.963 (733.219 Forderungen verbundene Unternehmen 1.552.477 1.350.413 Lagerbestände (170.174 1.124.805 Forderungen aus Finanz-Leasing verbundene Unternehmen (12.746.857 (5.991.486 Forderungen aus Darlehen an Kunden 15.821.375 18.477.327 Im Voraus gezahlte Ausgaben und sonstiges Umlaufvermögen 332.264 (2.268.209 Langfristige Vorauszahlungen 318.470 1.910.274 Sonstige Vermögenswerte (195.846 (1.692.642 Verbindlichkeiten 2.675.066 (9.588.067 Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen (8.571 682.320 Schuldtitel verbundene Unternehmen (14.252.502 (34.756.754 Vorschüsse von Kunden 604.072 (1.476.240 Vorschüsse von Kunden verbundene Unternehmen (6.693.127 (9.144.031 Zu zahlende Einkommenssteuer (11.662.531 11.228.429 Verbindlichkeiten aus Operating-Leasing (4.927.460 (3.950.587 Antizipative Passiva und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 2.968.513 (12.096.825 Sonstige Verbindlichkeiten 10.972 40.215 NETTO-CASHFLOW AUS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 24.668.496 20.582.933 CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT Kauf von Sachanlagen (1.401.012 (2.564.643 Kauf von Wandelanleihen (1.700.000 Vorauszahlungen für Sachanlagen (968.848 (843.740 Vorschüsse an verbundene Unternehmen (622.804 Zahlungen im Namen von verbundenen Unternehmen (1.840.801 (5.572.564 Kauf von kurzfristigen Investitionen verbundene Unternehmen (334.173 Kauf von langfristigen Investitionen (654.070 (331.496 Kauf von Kryptowährungen (424.250 Einnahmen aus der Veräußerung von Kryptowährungen 457.828 Kauf von Equity Method-Investitionen (20.062.642 Barmittel für die Akquisition von Tochtergesellschaften, abzüglich der erworbenen Barmittel (22.941.701 (4.236.009 Langfristige Darlehen an andere (14.514 (172.411 Rückzahlungen von verbundenen Unternehmen 1.914.454 6.597.564 Rückzahlungen von anderen 83.677 176.109 Einnahmen aus dem Rückkauf von Lebensversicherungen 17.735.717 Veräußerung von Tochtergesellschaften, abzüglich der Barmittel der veräußerten Gesellschaften (832.416 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen 7,478,783 NETTO CASHFLOW FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEITEN (20.971.552 (10.102.410 CASHFLOWS AUS FINANZIERUNGSAKTIVITÄTEN Kredite von Banken und Sonstigen 34.753.946 6.603.253 Kredite von verbundenen Unternehmen 15.000 5.481.787 Einnahmen aus umgekehrter Rekapitalisierung, ohne Transaktionskosten 11.707.417 Einnahmen aus der Ausübung von Aktienoptionsscheinen 31.374 Rückzahlung von Krediten von Banken und Sonstigen (1.353.071 (119.017 Rückzahlung von Verbindlichkeiten aus dem Finanz-Leasing (331.365 Rückzahlungen an verbundene Unternehmen (145.917 (739.414 Rückkauf von Stammaktien (4.999.997 Fiktiver Beitrag in Verbindung mit Preisanpassungen bei der Veräußerung von Sachanlagen 10.353.587 NETTO-CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSAKTIVITÄTEN 38.292.183 22.965.400 Effekt von Veränderungen der Wechselkurse (3.259.381 (11.424.763 NETTOVERÄNDERUNG DER BARMITTEL UND BARMITTELÄQUIVALENTE 38.729.746 22.021.160 BARMITTEL UND BARMITTELÄQUIVALENTE AM ANFANG DES JAHRES 125.044.092 103.022.932 BARMITTEL UND BARMITTELÄQUIVALENTE AM ENDE DES JAHRES 163.773.838 125.044.092 ZUSÄTZLICHE OFFENLEGUNGEN ZUM CASHFLOW Barmittelzahlungen für Zinsausgaben 160.583 28.300 Barzahlungen für Körperschaftssteuer 37.190.188 30.239.002 SACHINVESTITIONEN UND SONSTIGE FINANZIERUNGSAKTIVITÄTEN OHNE BARMITTEL Aus langfristigen Vorauszahlungen finanzierte Sachanlagen 1.493.450 597.602 Nutzungsrechte an Vermögensgegenständen durch Operating-Leasing im Austausch mit Verbindlichkeiten aus Operating-Leasing 1.322.455 Nutzungsrechte an Vermögensgegenständen durch Finanz-Leasing im Austausch mit Verbindlichkeiten aus Finanz-Leasing 612.466 Neubestimmung von Verbindlichkeiten aus dem Operating-Leasing und Nutzungsrechte an Vermögensgegenständen aufgrund von Änderung der Leasingbedingungen 5.302.043 2.908.554 Zahlungsverpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Verbindung mit erbrachten Kreditdienstleistungen 14.219.401 20.524.499 Emission von Stammaktien als Anreizaktien 86 Emission von Stammaktien aus der Umwandlung von Anleihen 2.700.000 Fiktiver Beitrag in Verbindung mit der Veräußerung von Tochtergesellschaften 1.473.571

ANPASSUNG VON GAAP- AN NICHT-GAAP-FINANZKENNZAHLEN SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED Nicht geprüfte Anpassung von GAAP- an Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen

Für die drei Monate, endend am

31. Dezember Für die Jahre, endend am

31. Dezember 2025 2024 2025 2024 Gesamtumsatz, netto 39.566.706 44.420.537 173.607.489 205.415.542 Betriebseinkommen 12.848.892 4.717.662 67.486.398 70.303.710 Aufwand für Abschreibungen 673.684 931.596 2.684.300 3.799.377 Verlust aus Wertminderung 15.058.965 15.058.965 EBITDA 13.522.576 20.708.223 70.170.698 89.162.052 EBITDA-Marge 34 47 40 43 Marge des Nettoeinkommens 36 15 29 23

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