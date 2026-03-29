Gewinn je Aktie Q4 steigt um mehr als das Doppelte auf $0,14, da die Profitabilität im Jahresvergleich deutlich wächst.
SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical" oder das Unternehmen") ist eine Management Services Organisation, die zahlreiche Franchise-Unternehmen in unterschiedlichen medizinischen Bereichen betreibt. Heute hat die Gesellschaft ihre Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2025 (drei Monate, endend am 31. Dezember 2025) und das Gesamtgeschäftsjahr 2025 (zwölf Monate, endend am 31. Dezember 2025) bekannt gegeben.
Highlights des vierten Quartals 2025
- Der Gesamtumsatz belief sich auf $40 Millionen, was im Jahresvergleich einem Anstieg um 11 entspricht.
- Das Nettoeinkommen von SBC Medical Group betrug $14 Millionen, ein Anstieg um 117 im Vergleich zum Vorjahr.
- Gewinn je Aktie ist definiert als dem Unternehmen zuzurechnendes Nettoeinkommen, geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien. Der Gewinn je Aktie betrug $0,14 für die drei Monate, endend am 31. Dezember 2025. Im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode ist dies ein Anstieg um 133 %.
- EBITDA1wird definiert als Aufwand für Abschreibungen und Wertminderungsaufwand von immateriellen Vermögensgegenständen plus Betriebsgewinn. Das EBITDA belief sich auf $14 Millionen, ein Anstieg um 35 im Vergleich zum Vorjahr. Die EBITDA-Marge1für das vierte Quartal 2025 ist 34 %, was einer Verringerung von 12 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Eigenkapitalrendite berechnet als dem Unternehmen zuzurechnendes Nettoeinkommen geteilt durch das durchschnittliche Eigenkapital am 31. Dezember 2025, betrug 23 %. Das entspricht im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode einem Anstieg von 9,8 Prozentpunkten.
- Anzahl der Franchise-Standorte2belief sich auf 283 am 31. Dezember 2025. Seit dem 31. Dezember 2024 sind dies 34 Standorte mehr.
- Anzahl der Kunden3in den vergangenen zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2025 betrug 6,6 Millionen, ein Anstieg um 12 im Vergleich zum Vorjahr.
- Wiederholungsrate der Kunden4, die die Kliniken der Franchisenehmer zwei Mal oder häufiger erneut besucht haben, belief sich auf 72 %.
1 EBITDA und EBITDA-Marge sind Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Mehr Informationen über Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie im Abschnitt "Nutzung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen" und in der Tabelle "Nicht geprüfter Abgleich von GAAP- und Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen".
2 In den Zahlen ist das Franchising der SBC-Marken Rize Clinic, Gorilla Clinic, AHH, JUN CLINIC inbegriffen.
3 In der Anzahl der Kunden sind Kliniken der SBC-Marken Rize Clinic, Gorilla Clinic, AHH Clinic, and JUN CLINIC inbegriffen.Der betreffende Zeitraum ist 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025.
4 Die Zahlen beinhalten das Franchising der SBC-Marken-Kliniken, Rize Clinic und Gorilla Clinic. Kunden der AHH-Kliniken und der JUN CLINIC bleiben unberücksichtigt. Ausgenommen kostenlose Beratung. Der Prozentsatz der Kunden, die die Kliniken unserer Franchisenehmer zwei Mal oder häufiger erneut besuchten.
Highlights des Gesamtjahres 2025
- Gesamtumsatz belief sich auf $174 Millionen, ein Rückgang um 15 im Vergleich zum Vorjahr.
- Das der SBC Medical Group zurechenbare Nettoeinkommen betrug $51 Millionen, ein Anstieg von 9 im Vergleich zum Vorjahr.
- Gewinn je Aktie ist definiert als das dem Unternehmen zurechenbare Nettoeinkommen geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl von im Umlauf befindlichen Aktien. Der Gewinn je Aktie betrug für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr $0,50, was im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg um 4 entspricht.
- EBITDA1wird definiert als Aufwand für Abschreibungen und Wertminderungsaufwand von immateriellen Vermögensgegenständen plus Betriebsgewinn. Das EBITDA belief sich auf $70 Millionen, ein Rückgang um 21 im Vergleich zum Vorjahr. Die EBITDA-Marge belief sich für das Gesamtjahr 2025 auf 40 %, was einem Rückgang von 3 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Yoshiyuki Aikawa, Chairman und Chief Executive Officer von SBC Medical, kommentierte: "Unser Ergebnis für das Gesamtjahr 2025 zeigt ein Unternehmen in einer Übergangsphase. Der Umsatz sank um 15 auf $174 Millionen. Ursache sind im Wesentlichen zwei strukturelle Veränderungen: die Unternehmensumstrukturierung im Jahr 2024 und die Anpassung der Regelung zu Franchisegebühren im April 2025. Dies waren gut überlegte Schritte, um das Unternehmen besser aufzustellen. Die finanziellen Auswirkungen liegen nun hinter uns.
Trotz des Umsatzrückgangs ist unsere zugrundeliegende Profitabilität stärker geworden. Das der SBC Medical Group zurechenbare Nettoeinkommen stieg um 9 auf $51 Millionen, wobei der Gewinn je Aktie $0,50 betrug. Unsere Marge des Nettoeinkommens wuchs von 23 auf 29 %, denn die aktienbasierte Vergütung im Kontext mit dem IPO und die Verluste aus Wertminderung, die das Ergebnis des Vorjahres belastet hatten, sind nicht wieder aufgetreten. Die EBITDA-Marge normalisierte sich geringfügig von 43 auf 40 %, was wir im Hinblick auf die Zukunft als nachhaltige Run-Rate werten.
Insbesondere im vierten Quartal sahen wir ermutigende Anzeichen einer Dynamik im operativen Geschäft. Der durchschnittliche Umsatz je Kunde stieg wieder auf $316, was im Jahresvergleich ein Plus von 11 bedeutet. Dies ist nach einer Periode des schrittweisen Rückgangs eine wirkliche Wende. Wir führen dies auf unsere Preisinitiativen und unsere Bemühungen um mehr Interaktion mit dem Kunden zurück. Am Ende des Jahres verfügten wir über 283 Klinikstandorte und konnten im Gesamtjahr 6,63 Millionen Besuche von Kunden registrieren.
Anfang 2026 konzentrieren wir uns auf drei Punkte: Ausweitung unserer Multi-Marken-Strategie im Segment Dermatologie, Ausweitung unseres nicht auf Ästhetik ausgerichteten Gesundheitsportfolios und Stärkung unserer Präsenz in internationalen Märkten. Da die strukturellen Schwierigkeiten der vergangenen beiden Jahre nun fast hinter uns liegen, sind wir gut positioniert, wieder zu nachhaltigem hohen Wachstum zurückzukehren."
Conference Call
Das Unternehmen wird am Freitag, dem 27. März 2026 um 8:30 Eastern Time (oder Freitag, 27. März 2026 um 22:30 Japan Time) einen Conference Call abhalten, um die Finanzergebnisse zu diskutieren und Fragen live zu beantworten.
Über den Link weiter unten können Sie sich im Voraus registrieren.
https://zoom.us/webinar/register/WN_d1mfdSBSThST4BIiID88aQ
Sie werden automatisch zur Registrierungsseite von "Q4 2025 und Finanzergebnisse des Gesamtjahres" weitergeleitet. Bitte folgen Sie den Anleitungen zur Angabe Ihrer Informationen für die Registrierung und klicken Sie abschließend auf "Senden".
Darüber hinaus stehen die veröffentlichten Zahlen, dazugehörige Folien und eine archivierte Aufzeichnung des Conference Calls auf der Investor Relations Website des Unternehmens bereit: https://ir.sbc-holdings.com/
Informationen zu SBC Medical
Die SBC Medical Group Holdings Incorporated ist eine Management Services Organisation, die zahlreiche Franchise-Unternehmen im medizinischen Bereich betreibt. Dazu gehören fortschrittliche ästhetische Gesundheitsbehandlungen, Dermatologie, Orthopädie, Fruchtbarkeitsbehandlungen, Gynäkologie, Zahnheilkunde, Behandlungen gegen Haarausfall (AGA) und Augenheilkunde. Das Unternehmen managt mehrere Klinik-Marken und weitet aktiv seine globale Präsenz aus, besonders in den Vereinigten Staaten und Asien und zwar sowohl durch direkten Betrieb als auch durch Initiativen im Tourismus. Im September 2024 wurde das Unternehmen an der Nasdaq notiert und im Juni 2025 wurde es in den Russell 3000 Index aufgenommen, eine breite Benchmark des US-Aktienmarktes. Motto und Leitlinie des Unternehmen lautet "Wir tragen durch medizinische Innovation zum Wohlbefinden von Menschen auf der ganzen Welt bei." SBC Medical Group Holdings Incorporated bietet sichere, erprobte und hochwertige medizinische Leistungen an und ist bestrebt, ihren guten Ruf im Gesundheitswesen international noch mehr zu verbreiten.
Weitere Informationen finden Sie auf https://sbc-holdings.com/
Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen
Das Unternehmen verwendet nicht GAAP-konforme Kennzahlen wie EBITDA und EBITDA-Marge zur Bewertung seiner operativen Ergebnisse sowie für die finanzielle und operative Entscheidungsfindung. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen dazu beitragen, grundlegende Trends in seinen Geschäftsbereichen zu erkennen. Das Unternehmen vertritt die Auffassung, dass die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen hilfreiche Informationen zur Ertragslage des Unternehmens liefern, das Gesamtverständnis der bisherigen Performance und der Zukunftsaussichten des Unternehmens verbessern und mehr Transparenz hinsichtlich der wichtigsten Kennzahlen schaffen, auf die sich das Management des Unternehmens bei seinen finanziellen und operativen Entscheidungen stützt.
Die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sind nicht nach US-GAAP definiert und werden nicht in Übereinstimmung mit US-GAAP dargestellt. Die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sind als Analyseinstrumente nur begrenzt tauglich, und bei der Beurteilung der Betriebsleistung, des Cashflows oder der Liquidität des Unternehmens sollten Investoren sie nicht isoliert oder als Ersatz für den Nettoverlust, den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit oder andere konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnungen und Cashflow-Daten, die gemäß US-GAAP erstellt wurden, betrachten.
Das Unternehmen mildert diese Einschränkungen ab, indem es die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen mit den am ehesten vergleichbaren US-GAAP-Leistungskennzahlen abgleicht, die alle bei der Bewertung der Unternehmensleistung berücksichtigt werden sollten.
Weitere Informationen zu den Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie in der Tabelle mit der Überschrift "Ungeprüfte Überleitungen von GAAP- und Nicht-GAAP-Ergebnissen".
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Aussagen über den aktuellen Stand, sondern geben lediglich die Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Leistungen wieder, von denen viele naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind und außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Unternehmens unter anderem hinsichtlich seiner finanziellen Leistungsfähigkeit, der Umsatz- und Gewinnentwicklung, der Geschäftsaussichten und -chancen sowie der Kapitalverwendungspläne und Liquidität wider. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie "könnte", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "beabsichtigt", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "voraussichtlich", "potenziell" oder "hofft" oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlicher Wörter erkannt werden. Das Unternehmen fordert die Lesenden auf, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gültig sind und verschiedenen Risiken, Unwägbarkeiten, Annahmen oder Änderungen der Rahmenbedingungen unterliegen, die schwer vorhersehbar oder quantifizierbar sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und stellen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse dar. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Änderungen seiner Erwartungen oder der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen basieren, zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, treten von Zeit zu Zeit auf und können vom Unternehmen nicht immer vorhergesagt werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen Wirtschafts-, Geschäfts-, Wettbewerbs-, Markt- und Regulierungsbedingungen sowie die Faktoren, die unter der Überschrift "Risk Factors" und an anderer Stelle in den Unterlagen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) aufgeführt und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind.
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED
KONSOLIDIERTE BILANZ
31. Dezember
31. Dezember
AKTIVA
Umlaufvermögen:
Barmittel und Barmitteläquivalente
163.773.838
125.044.092
Forderungen
2.388.021
1.413.433
Forderungen verbundene Unternehmen
27.511.730
28.846.680
Lagerbestände
2.792.617
1.494.891
Kurzfristige Investitionen verbundene Unternehmen
319.193
Forderungen aus Finanzleasing, laufend verbundene Unternehmen
12.832.355
5.992.585
Erstattungsfähige Einkommenssteuer
1.175.510
Forderungen aus Darlehen an Kunden, laufend
8.705.999
10.382.537
Im Voraus bezahlte Ausgaben und sonstiges Umlaufvermögen
11.724.852
11.276.802
Gesamtes Umlaufvermögen
231.224.115
184..451.020
Anlagevermögen:
Sachanlagen, netto
7.539.392
8.771.902
Immaterielle Vermögenswerte, netto
47.742.888
1.590.052
Langfristige Investitionen, netto
1.299.366
3.049.972
Investitionen Equity-Methode
20.312.642
Goodwill, netto
15.432.061
4.613.784
Forderungen aus Finanzleasing, nicht laufend verbundene Unternehmen
13.746.513
8.397.582
Vermögenswerte aus Operating-Leasingverhältnissen
8.366.569
5.267.056
Vermögenswerte aus Finanz-Leasingverhältnissen
450.874
Ansprüche aus latenten Steuern
4.014.294
9.798.071
Forderungen aus Darlehen an Kunden, nicht laufend
4.824.977
5.023.551
Langfristige Vorauszahlungen
393.270
1.745.801
Langfristige Investitionen in MCs verbundene Unternehmen
17.837.293
17.820.910
Sonstige Vermögenswerte
7.263.692
15.553.453
Gesamtes Umlaufvermögen
149.223.831
81.632.134
Gesamtvermögen
380.447.946
266.083.154
PASSIVA UND EIGENKAPITAL
Kurzfristige Verbindlichkeiten:
Verbindlichkeiten
16.988.384
13.875.179
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen
651.463
659.044
Bank- und sonstige Kredite, laufend
9.099.046
96.824
Schuldtitel, laufend verbundene Unternehmen
26.255
Vorschüsse von Kunden
1.415.762
820.898
Vorschüsse von Kunden verbundene Unternehmen
5.357.221
11.739.533
Zu zahlende Einkommenssteuer
8.821.853
18.705.851
Verbindlichkeiten aus Operating-Leasing, laufend
4.416.960
4.341.522
Verbindlichkeiten aus Finanz-Leasing, laufend
132.946
Antizipative Passiva und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
11.544.695
8.103.194
Fällig an verbundenes Unternehmen
2.692.673
2.823.590
Gesamte kurzfristige Verbindlichkeiten
61.121.003
61.191.890
Langfristige Verbindlichkeiten:
Bank- und sonstige Kredite, langfristig
33.734.438
6.502.682
Langfristige Schuldtitel verbundene Unternehmen
5.334
Rückstellungen für latente Steuern
16.374.832
926.023
Verbindlichkeiten aus Operating-Leasing, langfristig
4.136.257
1.241.526
Verbindlichkeiten aus Finanz-Leasing, langfristig
116.527
Sonstige Verbindlichkeiten
1.660.183
1.193.541
Gesamte langfristige Verbindlichkeiten
56.022.237
9.869.106
Gesamte Verbindlichkeiten
117.143.240
71.060.996
Eigenkapital:
Vorzugsaktien ($0,0001 Nennwert, 20.000.000 Aktien autorisiert; am 31. Dezember 2025 und 2024 keine Aktien ausgegeben und in Umlauf)
Stammaktien ($0,0001 Nennwert, 400.000.000 Aktien autorisiert, 103.881.251 und 103.020.816 Aktien ausgegeben, am 31. Dezember 2025 und 2024 102.576.943 bzw. 102.750.816 Aktien in Umlauf)
10.388
10.302
Zusätzliches eingezahltes Kapital
72.867.424
62.513.923
Eigene Aktien (zu Selbstkosten, am 31. Dezember 2025 1.304.308 und 270.000 am 31. Dezember 2024)
(7.749.997
(2.700.000
Gewinnrücklagen
240.448.620
189.463.007
Akkumulierte sonstige Verluste
(57.294.239
(54.178.075
Gesamtes Eigenkapital der SBC Medical Group Holdings Incorporated
248.282.196
195.109.157
Minderheitsanteile
15.022.510
(86.999
Gesamtes Eigenkapital
263.304.706
195.022.158
Gesamte Verbindlichkeiten und Eigenkapital
380.447.946
266.083.154
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED
KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
Für die drei Monate,
Für die Jahre,
2025
2024
2025
2024
Umsatz, netto verbundene Unternehmen
35.041.379
42.455.401
158.860.970
195.173.889
Umsatz, netto
4.525.327
1.965.136
14.746.519
10.241.653
Gesamtumsatz, netto
39.566.706
44.420.537
173.607.489
205.415.542
Umsatzkosten
10.638.132
10.548.170
46.323.767
49.365.035
Bruttogewinn
28.928.574
33.872.367
127.283.722
156.050.507
Betriebskosten:
Vertrieb, allgemeine und Verwaltungsausgaben
16.079.682
13.880.503
59.797.324
57.665.140
Aktienbasierte Vergütung
215.237
13.022.692
Wertminderungsaufwand immaterielle Vermögensgüter
15.058.965
15.058.965
Gesamte Betriebskosten
16.079.682
29.154.705
59.797.324
85.746.797
Betriebseinnahmen
12.848.892
4.717.662
67.486.398
70.303.710
Sonstige Einnahmen (Ausgaben):
Zinseinnahmen
(284
(17.340
198.315
19.943
Zinsaufwand
(56.090
(12.402
(160.583)
(28.300
Wechselkursgewinne, netto
2.907.364
800.643
2.002.789
895.711
Sonstige Einnahmen
3.184.379
3.287.471
5.113.637
3.914.297
Sonstige Ausgaben
(317.263
(2.716.703
(1.321.064
(5.463.153
Gewinn aus Rückkauf von Lebensversicherungen
8.746.138
Gewinn aus der Veräußerung einer Tochtergesellschaft
3.813.609
Gesamte sonstige Einnahmen
5.718.106
1.341.669
14.579.232
3.152.107
Einkommen vor Steuern
18.566.998
6.059.331
82.065.630
73.455.817
Einkommenssteueraufwand (-vergünstigung)
4.287.103
(488.553
31.020.607
26.765.925
Nettoeinkommen
14.279.895
6.547.884
51.045.023
46.689.892
Abzüglich: Minderheitsanteilen zuzurechnendes Nettoeinkommen
79.604
8.663
59.410
75.617
SBC Medical Group Holdings Incorporated zuzurechnendes Nettoeinkommen
14.200.291
6.539.221
50.985.613
46.614.275
Sonstige Verluste:
Bereinigung Wechselkurse
(14.589.478
(18.100.852)
(2.949.843)
(16.557.607)
Gesamte Einnahmen (Verluste)
(309.583)
(11.552.968)
48.095.180
30.132.285
Abzüglich: Minderheitsbeteiligungen zuzurechnende Gesamteinnahmen
67.823
7.737
225.731
117.830
SBC Medical Group Holdings Incorporated zuzurechnende Gesamteinnahmen (-verluste)
(377.406)
(11.560.705)
47.869.449
30.014.455
SBC Medical Group Holdings Incorporated zuzurechnender Gewinn je Aktie
Unverwässert und verwässert
0,14
0,06
0,50
0,48
Gewichtete durchschnittliche Anzahl in Umlauf befindlicher Aktien
Unverwässert und verwässert
102.576.943
102.750.816
102.997.967
96.561.041
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED
KONSOLIDIERTER CASHFLOW
Für die Jahre,
2025
2024
CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
Nettoeinkommen
51.045.023
46.689.892
Bereinigungen zur Abstimmung des Nettoeinkommens an den Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit:
Abschreibungsaufwand
2.684.300
3.799.377
Nicht monetäre Leasingausgaben
4.698.731
3.870.198
Rückstellungen für Verluste (Umkehrung von) aus Krediten
302.949
(402.196
Aktienbasierte Vergütungen
13.022.692
Wertminderungsverluste immaterielle Vermögensgegenstände
15.058.965
Wertminderungsverluste aus langfristigen Investitionen
133.513
529.596
Veränderung des Fair Value von langfristigen Investitionen
(247.514
2.617.435
Gewinn aus der Veräußerung einer Tochtergesellschaft
(3.813.609
Gewinn aus dem Rückkauf von Lebensversicherungen
(8.746.138
Verlust (Gewinn) aus der Veräußerung von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten
(3.179.200
511.947
Gewinn aus zuvor gehaltenem Eigenkapitalanteil
(815.328
Latente Steuern
5.326.982
(14.417.087
Veränderungen bei Betriebsvermögen und Verbindlichkeiten:
Forderungen
(160.963
(733.219
Forderungen verbundene Unternehmen
1.552.477
1.350.413
Lagerbestände
(170.174
1.124.805
Forderungen aus Finanz-Leasing verbundene Unternehmen
(12.746.857
(5.991.486
Forderungen aus Darlehen an Kunden
15.821.375
18.477.327
Im Voraus gezahlte Ausgaben und sonstiges Umlaufvermögen
332.264
(2.268.209
Langfristige Vorauszahlungen
318.470
1.910.274
Sonstige Vermögenswerte
(195.846
(1.692.642
Verbindlichkeiten
2.675.066
(9.588.067
Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen
(8.571
682.320
Schuldtitel verbundene Unternehmen
(14.252.502
(34.756.754
Vorschüsse von Kunden
604.072
(1.476.240
Vorschüsse von Kunden verbundene Unternehmen
(6.693.127
(9.144.031
Zu zahlende Einkommenssteuer
(11.662.531
11.228.429
Verbindlichkeiten aus Operating-Leasing
(4.927.460
(3.950.587
Antizipative Passiva und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
2.968.513
(12.096.825
Sonstige Verbindlichkeiten
10.972
40.215
NETTO-CASHFLOW AUS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
24.668.496
20.582.933
CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
Kauf von Sachanlagen
(1.401.012
(2.564.643
Kauf von Wandelanleihen
(1.700.000
Vorauszahlungen für Sachanlagen
(968.848
(843.740
Vorschüsse an verbundene Unternehmen
(622.804
Zahlungen im Namen von verbundenen Unternehmen
(1.840.801
(5.572.564
Kauf von kurzfristigen Investitionen verbundene Unternehmen
(334.173
Kauf von langfristigen Investitionen
(654.070
(331.496
Kauf von Kryptowährungen
(424.250
Einnahmen aus der Veräußerung von Kryptowährungen
457.828
Kauf von Equity Method-Investitionen
(20.062.642
Barmittel für die Akquisition von Tochtergesellschaften, abzüglich der erworbenen Barmittel
(22.941.701
(4.236.009
Langfristige Darlehen an andere
(14.514
(172.411
Rückzahlungen von verbundenen Unternehmen
1.914.454
6.597.564
Rückzahlungen von anderen
83.677
176.109
Einnahmen aus dem Rückkauf von Lebensversicherungen
17.735.717
Veräußerung von Tochtergesellschaften, abzüglich der Barmittel der veräußerten Gesellschaften
(832.416
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen
7,478,783
NETTO CASHFLOW FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEITEN
(20.971.552
(10.102.410
CASHFLOWS AUS FINANZIERUNGSAKTIVITÄTEN
Kredite von Banken und Sonstigen
34.753.946
6.603.253
Kredite von verbundenen Unternehmen
15.000
5.481.787
Einnahmen aus umgekehrter Rekapitalisierung, ohne Transaktionskosten
11.707.417
Einnahmen aus der Ausübung von Aktienoptionsscheinen
31.374
Rückzahlung von Krediten von Banken und Sonstigen
(1.353.071
(119.017
Rückzahlung von Verbindlichkeiten aus dem Finanz-Leasing
(331.365
Rückzahlungen an verbundene Unternehmen
(145.917
(739.414
Rückkauf von Stammaktien
(4.999.997
Fiktiver Beitrag in Verbindung mit Preisanpassungen bei der Veräußerung von Sachanlagen
10.353.587
NETTO-CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSAKTIVITÄTEN
38.292.183
22.965.400
Effekt von Veränderungen der Wechselkurse
(3.259.381
(11.424.763
NETTOVERÄNDERUNG DER BARMITTEL UND BARMITTELÄQUIVALENTE
38.729.746
22.021.160
BARMITTEL UND BARMITTELÄQUIVALENTE AM ANFANG DES JAHRES
125.044.092
103.022.932
BARMITTEL UND BARMITTELÄQUIVALENTE AM ENDE DES JAHRES
163.773.838
125.044.092
ZUSÄTZLICHE OFFENLEGUNGEN ZUM CASHFLOW
Barmittelzahlungen für Zinsausgaben
160.583
28.300
Barzahlungen für Körperschaftssteuer
37.190.188
30.239.002
SACHINVESTITIONEN UND SONSTIGE FINANZIERUNGSAKTIVITÄTEN OHNE BARMITTEL
Aus langfristigen Vorauszahlungen finanzierte Sachanlagen
1.493.450
597.602
Nutzungsrechte an Vermögensgegenständen durch Operating-Leasing im Austausch mit Verbindlichkeiten aus Operating-Leasing
1.322.455
Nutzungsrechte an Vermögensgegenständen durch Finanz-Leasing im Austausch mit Verbindlichkeiten aus Finanz-Leasing
612.466
Neubestimmung von Verbindlichkeiten aus dem Operating-Leasing und Nutzungsrechte an Vermögensgegenständen aufgrund von Änderung der Leasingbedingungen
5.302.043
2.908.554
Zahlungsverpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Verbindung mit erbrachten Kreditdienstleistungen
14.219.401
20.524.499
Emission von Stammaktien als Anreizaktien
86
Emission von Stammaktien aus der Umwandlung von Anleihen
2.700.000
Fiktiver Beitrag in Verbindung mit der Veräußerung von Tochtergesellschaften
1.473.571
ANPASSUNG VON GAAP- AN NICHT-GAAP-FINANZKENNZAHLEN
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED
Nicht geprüfte Anpassung von GAAP- an Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen
Für die drei Monate, endend am
Für die Jahre, endend am
2025
2024
2025
2024
Gesamtumsatz, netto
39.566.706
44.420.537
173.607.489
205.415.542
Betriebseinkommen
12.848.892
4.717.662
67.486.398
70.303.710
Aufwand für Abschreibungen
673.684
931.596
2.684.300
3.799.377
Verlust aus Wertminderung
15.058.965
15.058.965
EBITDA
13.522.576
20.708.223
70.170.698
89.162.052
EBITDA-Marge
34
47
40
43
Marge des Nettoeinkommens
36
15
29
23
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.
Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260327151565/de/
Contacts:
SBC Medical Group Holdings Incorporated
Hikaru Fukui Head of IR Department E-Mail: ir@sbc-holdings.com