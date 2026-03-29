Angelalign Technology Inc. (6699.HK) ("Angel" oder das "Unternehmen") hat seine Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Im Berichtszeitraum verzeichnete das Unternehmen sowohl auf dem globalen Markt als auch auf dem chinesischen Markt weiterhin eine positive Entwicklung. Das Gesamtvolumen der Fälle betrug 532.400, was einem Anstieg von 48,1 entspricht; der Umsatz belief sich auf 370,3 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 37,8 entspricht; und der bereinigte Nettogewinn betrug 43,8 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 63,0 entspricht. Das Unternehmen erklärte, dass diese Ergebnisse auf Angels Streben nach klinischer Exzellenz sowie auf seiner offenen und integrativen Unternehmenskultur zurückzuführen seien, die talentierte Mitarbeiter dazu befähigt, gemeinsam an der Erfüllung der Kundenbedürfnisse zu arbeiten.

Fox Hu, CEO of Angel, erklärte: "Die Branche für transparente Aligner ist komplex und interdisziplinär. Sie erfordert erstklassige technische und betriebliche Fachkräfte sowie eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Fachleuten aus verschiedenen Regionen. Die offene und integrative Unternehmenskultur von Angel zieht Fachleute an, die sich durch eine gemeinsame Leidenschaft für klinische Exzellenz und das Engagement auszeichnen, den Kunden herausragende Produkte und Dienstleistungen zu bieten. Dieser Schmelztiegel aus Ideen und Menschen ist der Motor unseres langfristigen Wachstums."

Empfehlungen von erstklassigen Kieferorthopäden in den wichtigsten Städten

Die Behandlung mit transparenten Alignern erstreckt sich über einen langen Zeitraum. Kleine Unterschiede in der Produktqualität und bei den Behandlungsplänen summieren sich und entfalten im Laufe der Behandlung, die je nach Fall bis zu hundert Aligner umfassen kann, eine erhebliche Wirkung. Erstklassige Kieferorthopäden benötigen in der Regel jahrelange persönliche Erfahrung, bevor sie sich für eine neue Marke entscheiden. Sie sind in hoch angesehenen Fachkreisen aktiv und tauschen häufig detaillierte Anwendungserfahrungen untereinander aus. Ihre gemeinsamen Ansichten treiben dann die Akzeptanztrends in der Branche voran.

Infolgedessen entschied sich Angel für den schwierigeren Weg, nämlich direkt in die führenden Städte der Welt zu gehen, um erstklassigen Kieferorthopäden vor Ort erstklassige Dienstleistungen und klinische Unterstützung anzubieten. Dank der Unterstützung durch unseren breiten, weltweiten Investorenstamm und unsere talentierten Mitarbeiter konnte Angel erhebliche Investitionen tätigen und organisatorische Veränderungen vornehmen, um diese Strategie umzusetzen.

Nach drei Jahren harter Arbeit und Investitionen ist Angel stolz darauf, sagen zu können, dass es sich bei führenden Kieferorthopäden in den wichtigsten Städten weltweit einen hervorragenden Ruf erarbeitet hat, insbesondere bei jenen, die größten Wert auf klinische Exzellenz legen. Es gibt Hunderte von Kieferorthopäden, von denen jeder Angel-Aligner-Lösungen bereits in über hundert Fällen eingesetzt hat, einige sogar in über tausend Fällen, insbesondere bei komplexen Fällen. Positive Mundpropaganda verbreitet sich von führenden Kieferorthopäden in der gesamten Fachwelt. Gleichzeitig gewinnen Ärzte ein tieferes Verständnis für die unterschiedlichen klinischen Ergebnisse und die Vorhersagbarkeit verschiedener Aligner-Lösungen, wovon Angel und andere Premium-Marken profitieren.

Darüber hinaus wurde das Portfolio zahlreicher Innovationen von Angel von Ärzten weltweit positiv aufgenommen. Ein Beispiel hierfür ist die vor sechs Jahren eingeführte angelButton-Lösung. Angel hat bereits mehr als 100 Millionen angelButtons an Kunden ausgeliefert! Darüber hinaus wurden die eingegangenen Kundenrückmeldungen genutzt, um die industrielle Stabilität und die klinische Vorhersagbarkeit deutlich zu verbessern. Die angelButton-Lösung wird für ihre zuverlässige und ausgereifte Verankerungsfunktion sowie für ihre zahlreichen proprietären Bewegungsprotokolle gelobt, die die Behandlungseffizienz und den Komfort maximieren. Ein weiteres Beispiel ist die A6-Lösung zur Unterkiefervorverlagerung von Angel, die dank mehr als 10 Jahren klinischer Rückmeldungen eine hervorragende klinische Wirksamkeit erreicht hat. Angel Innovation konzentriert sich darauf, die Probleme von Ärzten zu lösen und das Patientenerlebnis zu verbessern, anstatt den neuesten Technologietrends hinterherzulaufen. Noch wichtiger ist jedoch, dass selbst innovative technologische Konzepte langfristiges klinisches Feedback und kontinuierliche Verbesserungen erfordern, um eine vorhersehbare Behandlungsleistung zu erzielen.

Angel arbeitet mit führenden Kieferorthopäden zusammen, um deren Erkenntnisse einzubeziehen, und sichert sich so eine solide Pipeline an Innovationen für die kommenden Jahre. Im Mittelpunkt dieses Prozesses steht die offene und integrative Unternehmenskultur von Angel, die es dem Unternehmen ermöglicht, Rückmeldungen von internen Teams und externen Kunden einzubeziehen. Aufbauend auf dieser Unternehmenskultur organisiert Angel seine Teams in den Bereichen Forschung und Entwicklung, klinische Unterstützung, Vertrieb und Betrieb auf flexible Weise, um in mehr als 60 Ländern maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

Das Unternehmen hat in fünf wichtigen Regionen EMEA, Nordamerika, APAC, Südamerika und China spezialisierte Teams für Fort- und Weiterbildung, klinische Unterstützung sowie erfahrene Vertriebsteams aufgebaut. Darüber hinaus hat das Unternehmen Entwicklungszentren in China, Brasilien und Südostasien sowie Produktionsstätten in China, den Vereinigten Staaten und Brasilien eingerichtet. Das Unternehmen wird seine Compliance-Systeme, Datensicherheitsprozesse und geistigen Eigentumsrechte weiter stärken und gleichzeitig seine Innovationen schützen.

Im Jahr 2025 verzeichnete Angel auf seinen weltweiten Märkten (ohne das chinesische Festland) 256.200 Fälle, was einem Anstieg von 82,1 entspricht, bei einem Umsatz von 163,0 Millionen US-Dollar, der um 102,5 stieg. Die Empfehlungen renommierter Kieferorthopäden und die von ihnen vorgestellten klinischen Ergebnisse, insbesondere bei komplexen Fällen, haben das Unternehmen in eine Wachstumsphase geführt, die von seinem fachlichen Ansehen getragen wird.

Marktführerschaft in China durch Erweiterung des Produktportfolios und starkes Wachstum in den Märkten der unteren Preisklassen

Der Markt für transparente Zahnspangen in China ist vielschichtig, wobei es zwischen den Regionen erhebliche Unterschiede hinsichtlich der Kompetenz der Behandler, des Patientenprofils und der Dienstleistungsmodelle gibt.

In den Primär- und Sekundärmärkten Chinas bietet Angel Kieferorthopäden weiterhin umfassende klinische Unterstützung, um ihnen zu vorbildlichen Behandlungsergebnissen zu verhelfen. Im Jahr 2025 kombinierte Angel traditionelle Kieferorthopädie mit digitaler Innovation und führte Lösungen für komplexere Fälle bei Erwachsenen ein, darunter den Angel Scissors-bite Turbo und den Angel Enhanced Curve Turbo. Für Jugendliche und Kinder hat Angel Lösungen eingeführt, die eine präzisere Behandlung während der Wachstumsphasen ermöglichen und so die Therapie einfacher und angenehmer gestalten. Um die Arbeitserfahrung und die Arbeitsabläufe der Ärzte zu verbessern, stellt das Unternehmen alle zwei Wochen Updates für iOrtho bereit, seine für Ärzte bestimmte Software zur Erstellung orthopädischer Konstruktionen.

In den weiter verbreiteten Märkten der dritten und vierten Ebene in China setzt sich Angel voll und ganz für den Ausbau der Dienstleistungsabdeckung und des Marktanteils ein. Dank systematischer Schulungsprogramme, klinischer Unterstützung und ganzheitlicher Lösungen unterstützt das Unternehmen Ärzte dabei, vorhersehbare Behandlungsergebnisse zu erzielen, Behandlungszyklen zu verkürzen und die Anzahl der Fallwiederholungen zu reduzieren, was insgesamt zu einem höheren Versorgungsstandard für eine große Patientengruppe führt.

Einige Aligner-Marken haben sich aus Städten und Gemeinden der unteren Kategorie zurückgezogen. Infolgedessen wurden Angels Führungsrolle und Einfluss in diesen Regionen gestärkt. Selbst in kleineren Städten und Gemeinden erkennen Zahnärzte zunehmend, dass sich Unterschiede in der Fertigungsqualität, der Behandlungsplanung und der klinischen Unterstützung summieren und verstärken können, was die Behandlung in manchen Fällen erschwert und die Lieferanten dazu zwingt, weiterhin Aligner zu liefern, was zu unerschwinglichen Folgekosten führt. Angesichts dieser Erkenntnis entscheiden sich viele Ärzte in kleineren Städten und Gemeinden für hochwertigere Lösungen.

Im Jahr 2025 erreichte der Markt von Angel auf dem chinesischen Festland ein Volumen von 276.200 Fällen, was einem Anstieg von 26,3 entspricht, bei einem Umsatz von 207,3 Millionen US-Dollar, der um 10,1 stieg. Bei der Bedienung von Märkten in untergeordneten Segmenten geht es nicht nur ums Geschäft. Es geht darum, sicherzustellen, dass Ärzte in schwer erreichbaren Regionen zuverlässige Produkte und klinische Unterstützung erhalten und Patienten eine Aligner-Behandlung auf höherem Niveau erhalten.

Die Gesamtzahl der Fälle bei Angel hat bis heute die 2-Millionen-Marke überschritten. Dies ist ein wichtiger Meilenstein, da viele Angel-Fälle komplexer sind (wobei einfache Fälle eine eigene Kategorie mit anderen technischen Zugangsbarrieren darstellen). Jeder Angel-Fall ist Teil einer anspruchsvollen, täglichen Zusammenarbeit zwischen vielen talentierten Menschen, die von klinischer Exzellenz inspiriert sind. Diese Unternehmenskultur, die Mitarbeiter, die Organisationsstruktur sowie die Meilensteine beim Fallvolumen bilden die Grundlage für das nachhaltige Wachstum von Angel.

Die Branche für transparente Aligner ist komplex und interdisziplinär. Angel wird seine offene und integrative Unternehmenskultur weiter ausbauen, in technische Innovationen investieren, seine globalen Systeme zur klinischen Unterstützung stärken und das Kundenerlebnis verbessern. Wir sind davon überzeugt, dass diese Kombination weltweit zu nachhaltigem Wachstum führen wird.

Über Angelalign Technology Inc.

Angelalign Technology Inc. wurde 2003 gegründet und feiert bereits 2 Millionen zufriedene Kunden. Das börsennotierte Unternehmen verfügt über einen breit gefächerten internationalen Aktionärskreis. Es bietet in mehr als 60 Ländern auf digitaler Technologie basierende Produkte und Dienstleistungen im Bereich der transparenten Zahnspangen an. Erfahren Sie mehr unter angelaligner.com.

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