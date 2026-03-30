Nach der jüngsten Korrektur am Silbermarkt mehren sich die Signale, dass der Rücksetzer eher eine gesunde Verschnaufpause als ein Trendbruch ist. Denn die strukturelle Nachfrage bleibt hoch. Sowohl die Solarindustrie, Elektromobilität als auch der Rüstungssektor treiben den Bedarf weiter an, während das Angebot nur langsam wächst. Gleichzeitig sorgen geopolitische Risiken und mögliche Zinssenkungen für zusätzlichen Rückenwind. Historisch folgten auf scharfe Korrekturen oft kräftige Aufwärtsbewegungen. Für langfristig orientierte Anleger könnte sich aktuell ein attraktives Einstiegsfenster öffnen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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