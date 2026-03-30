NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Der Absatz des Krebs-Antikörpers Enhertu habe im Februar um 27 Prozent höher gelegen als im Vorjahr, schrieb Richard Vosser am Montag nach der Datenauswertung. Der Trend sei damit solide./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:37 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0009895292
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