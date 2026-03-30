NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Viele Marktteilnehmer hätten den Antikörper Amlitelimab ohnehin bereits abgeschrieben, schrieb Richard Vosser am Montag nach der Präsentation von Studiendaten gegen Atopische Dermatitis auf der US-Dermatologenkonferenz. Die Aktien der Briten dürften nach einem zweiten Fall von Kaposi-Sarkom in der Patientengruppe mit langer Amlitelimab-Behandlung am Montag dennoch um 1 bis 2 Prozent schwächer laufen als der Gesamtmarkt./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:26 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120578
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