Bern - Bargeldlos bezahlen bleibt für die meisten Menschen zwar die bevorzugte Variante im Alltag. Dennoch wollen die meisten nicht auf Bargeld verzichten, wie aus der jüngsten Zahlungsmittelumfrage der Schweizerischen Nationalbank (SNB) hervorgeht. «Die Debitkarte bleibt das am häufigsten genutzte Zahlungsmittel, gefolgt vom Bargeld und von Bezahl-Apps», schreibt die SNB in ihrem am Montag veröffentlichten Bericht. «Ein Grossteil der Bevölkerung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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