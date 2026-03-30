Die 123fahrschule (123fs) hat eine Kapitalerhöhung von 400.000 Aktien zu einem Preis von 2,55 EUR abgeschlossen, wodurch etwa 1,0 Mio. EUR eingeworben wurden, was eine Verwässerung von ca. 7,2 % impliziert. Die Mittel sollen dazu dienen, die Liquidität bis zu einer potenziellen regulatorischen Wende im Jahr 2026 zu sichern. Die geplante Reform der Fahrerausbildung, die ab 2027 in Kraft treten soll, könnte die Branche durch Digitalisierung, kompetenzbasierte Ausbildung und den Einsatz von Simulatoren transformieren. Als technologiegetriebenes Plattformunternehmen scheint 123fs gut positioniert zu sein, um von einer verbesserten Skalierbarkeit zu profitieren. Allerdings bleibt die finanzielle Sichtbarkeit begrenzt, und eine weitere Finanzierung kann nicht ausgeschlossen werden. Wir berücksichtigen dem Verwässerungseffekt und senken unser Kursziel auf 5,20 EUR (zuvor 5,50 EUR) und bekräftigen das Rating KAUFEN, da wir die Aktie als eine ereignisgesteuerte Gelegenheit betrachten, die im Falle einer erfolgreichen Reform ein erhebliches Aufwärtspotenzial bietet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/123fahrschule-se
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