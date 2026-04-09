Die FY25-Zahlen von 123fahrschule (123fs) spiegeln einen strategischen Reset wider. Trotz eines Umsatzwachstums von 11 % im Jahresvergleich auf 25 Mio. EUR sank das EBITDA von 0,5 Mio. EUR im Vorjahr auf -1,5 Mio. EUR aufgrund von Einmaleffekten, während das bereinigte EBITDA von ca. 0,6 Mio. EUR auf ein nahezu ausgeglichenes Kerngeschäft hinweist. Strukturelle Kostensenkungen und eine Bereinigung der Bilanz sollten die Rentabilität im FY26 unterstützen. Der entscheidende Katalysator bleibt die Reform der deutschen Fahrerbildung, die bis Ende 2026 legislativ verabschiedet und ab 2027 wirksam werden soll und eng mit dem digitalen Modell des Unternehmens übereinstimmt. Die EBITDA-Prognose für FY26 von 1,5 Mio. EUR bis 2,5 Mio. EUR erscheint erreichbar, obwohl Finanzierungsrisiken bestehen bleiben. Wir bestätigen das Rating KAUFEN mit einem unveränderten Kursziel von 5,20 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/123fahrschule-se
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