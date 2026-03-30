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Dow Jones News
30.03.2026 10:27 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Suss Microtec unter Druck

DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Suss Microtec unter Druck

DOW JONES--Europas Börsen sind mit Abgaben in die neue Woche gestartet und setzen damit die schwache Tendenz vom Freitag fort. Der Krieg im Nahen Osten eskaliert weiter. US-Präsident Donald Trump hat sich zwar zuversichtlich über eine Verhandlungslösung mit dem Iran gezeigt. Zugleich schließt er eine Einnahme der strategisch wichtigen Kharg Insel nicht aus. Von dort wird ein Großteil des iranischen Öls exportiert. Seit Tagen verstärken die USA die Präsenz ihrer Bodentruppen in der Region. Ein Barrel der Rohöl-Sorte Brent steigt aktuell um 3,3 Prozent auf 116,23 Dollar und handelt damit nur noch knapp unter dem Höchststand seit Ausbruch des Iran-Kriegs bei etwa 120 Dollar.

Der DAX verliert 0,3 Prozent auf 22.244 Punkte und hält sich damit noch vergleichsweise gut. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,1 Prozent auf 5.498 Punkte nach unten. Etwas stützend wirken nachgebende Renditen an den Anleihemärkten, was als Entspannungssignal gewertet werden kann. Am Devisenmarkt verliert der Euro leicht auf 1,1496 Dollar. Der Goldpreis zieht um 0,6 Prozent an auf 4.520 Dollar die Feinunze.

Mit der Veröffentlichung der deutschen Verbraucherpreise für März am Nachmittag dürften die ersten Spuren des Iran-Kriegs hierzulande deutlich werden. Im Konsens wird ein Preisanstieg von 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat erwartet nach zuvor 0,2 Prozent. Im weiteren Wochenverlauf stehen dann die Preisdaten auf gesamteuropäischer Ebene an. "Lässt ein Ende des Iran-Kriegs weiter auf sich warten, dürfte die Teuerungsrate in den kommenden Monaten weiter zulegen", so die Commerzbank. Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte sich zum Handeln gezwungen sehen.

Trotz besser als erwartet ausgefallener Zahlen für das abgelaufene Jahr brechen Suss Microtec im frühen Geschäft um 8,9 Prozent ein. Es belastet der Ausblick auf das laufende Jahr, vor allem die angepeilte EBIT-Marge von 9 Prozent. Das liegt laut Metzler 250 Basispunkte unter der Erwartung.

Die Übernahme der Muttergesellschaft von Mediamarkt und Saturn durch die chinesische JD.com ist noch nicht in trockenen Tüchern. Wie Ceconomy mitteilte, ist es ungewiss, ob bzw. wann die investitionskontrollrechtliche Freigabe in Österreich erteilt wird. Die kartellrechtlichen Freigaben in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Polen, Spanien und der Türkei sowie die investitionskontrollrechtlichen Freigaben in Italien und Frankreich lägen bereits vor. Bei den Freigaben in Deutschland und Spanien sei von einer zeitnahen Erteilung auszugehen. Für die Ceconomy-Aktie geht es um 7,0 Prozent nach unten.

Bei den Flugbegleitern der Lufthansa (-0,5%) stehen die Zeichen auf Streik. Die Mitglieder der Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo haben in den Urabstimmungen bei der Deutschen Lufthansa AG und der Lufthansa Cityline mit klaren Mehrheiten von 94,02 bzw. 98,63 Prozent für Arbeitskampfmaßnahmen gestimmt. Bei Lufthansa waren die Verhandlungen zu einem neuen Manteltarifvertrag aus Sicht der Ufo gescheitert. 

=== 
INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50  5.498,42  -0,1   -7,38    5.505,80    16,8 
Stoxx-50    4.807,45  -0,0   -0,48    4.807,93    11,9 
DAX      22.243,63  -0,3   -57,12    22.300,75    19,9 
MDAX      27.493,84  -0,6  -161,61    27.039,42    15,3 
TecDAX     3.346,72  -0,1   -2,93    3.091,28    4,8 
SDAX      16.177,27  -1,0  -161,14    13.062,07    22,4 
CAC       7.696,29  -0,1   -5,66    7.701,95    10,0 
SMI      12.572,29  +0,0    2,03    12.570,26    11,4 
ATX       5.245,53  -0,5   -25,25    5.270,78    38,3 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:46 
EUR/USD      1,1496  -0,1  -0,0012     1,1508   1,1508 
EUR/JPY      183,57  -0,5  -0,8400     184,41  184,5600 
EUR/CHF      0,9192  -0,0  -0,0002     0,9194   0,9180 
EUR/GBP      0,8677  -0,0  -0,0001     0,8678   0,8676 
USD/JPY      159,66  -0,4  -0,6500     160,31  160,3500 
GBP/USD      1,3243  -0,1  -0,0013     1,3256   1,3261 
USD/CNY      6,911  -0,0  -0,0006     6,9116   6,9116 
USD/CNH      6,9153  -0,0  -0,0029     6,9182   6,9204 
AUS/USD      0,6848  -0,3  -0,0022      0,687   0,6866 
Bitcoin/USD  67.320,88  +1,1   758,92    66.561,96 65.635,62 
 
ROHÖL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     101,83  +2,2    2,19      99,64 
Brent/ICE     116,23  +3,3    3,66     112,57 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.520,40  +0,6   27,92    4.492,48 
Silber       70,33  +1,1    0,74      69,59 
Platin     1.919,57  +3,0   56,68    1.862,89 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

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