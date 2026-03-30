Die SAP-Aktie steht weiter unter Druck und zeigt bislang keine klare Stabilisierung. Während Unsicherheiten rund um KI und das Marktumfeld zunehmen, bleibt die Frage offen, wann eine Erholung einsetzen kann. SAP-Aktie unter Druck: Warum der Abverkauf kein Ende findet Die SAP-Aktie hat seit ihrem Hoch im Jahr 2025 eine deutliche Korrektur von fast -50% hinter sich und notiert aktuell im Bereich von rund 143 €. Diese Entwicklung hat viele Anleger verunsichert, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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