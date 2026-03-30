Das soll mal einer verstehen. Der Iran-Krieg eskaliert, der Ukraine-Krieg setzt sich fort und trotzdem hat die Rheinmetall-Aktie seit ihrem Jahreshoch Mitte Januar fast -30% an Wert verloren. Was drückt so stark auf den Kurs des deutschen Rüstungskonzerns und ist jetzt der perfekte Einstiegszeitpunkt gekommen? Die Rekordjagd bekommt einen Dämpfer In den letzten Jahren eilte Rheinmetall von Rekord zu Rekord. Doch diese Rekordjagd bekam zuletzt einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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