Siemens treibt mit der Einführung der LOGO! 9 Steuerung und hohen Investitionen in US-Produktionskapazitäten seine Wachstumsstrategie voran. Trotz dieser Initiativen bleibt die Stimmung am Kapitalmarkt gemischt, begleitet von unterschiedlichen Analystenbewertungen und einer schwachen Kursentwicklung. Die kommenden Quartalszahlen könnten entscheidend dafür sein, ob die Maßnahmen das Vertrauen der Investoren nachhaltig stärken.Großoffensive bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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