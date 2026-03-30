Die EU-Zulassung für Kerendia gibt Bayer einen positiven Impuls, doch die Börse reagiert nur verhalten. Belastungen durch geopolitische Spannungen und die anhaltende Glyphosat-Problematik dämpfen die Stimmung weiterhin. Trotz stabiler charttechnischer Lage und optimistischer Analysten bleibt die weitere Entwicklung stark von externen Faktoren abhängig.Kerendia-Zulassung sorgt für leichten Impuls - Markt bleibt zurückhaltend Bayer ist mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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