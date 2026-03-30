FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Enttäuschung an der Börse über die Gewinnprognose der Wüstenrot & Württembergische (W&W) hat auch zum Wochenbeginn den Aktienkurs belastet. Hatten die Papiere des Finanzkonzerns am Freitag nach Veröffentlichung des Ausblicks bereits gut fünf Prozent verloren, so weiteten sich die Verluste am Vormittag um weitere 4,6 Prozent auf 13,84 Euro aus.

Das Unternehmen hatte am Freitag kurz nach Börsenbeginn für 2026 ein IFRS-Konzernergebnis zwischen 120 und 150 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Die Konsensschätzung von Bloomberg beläuft sich auf 184 Millionen Euro. Damit liegt das Ergebnis im ungünstigsten Fall um gut ein Drittel unter der aktuellen Markterwartung.

Die Aktien fielen am Montag auf den niedrigsten Stand seit Ende November vergangenen Jahres. Das Chart-Bild hat sich damit erheblich eingetrübt, die Aktien rutschten unter die 200-Tage-Linie, ein Indikator für den längerfristigen Kurstrend./bek/nas

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX