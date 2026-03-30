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The Platform Group nimmt weiteren Ausbau in der Optikerbranche vor



30.03.2026 / 12:40 CET/CEST

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The Platform Group nimmt weiteren Ausbau in der Optikerbranche vor Düsseldorf, 30. März 2026. Der Vorstand der The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, "TPG") verkündet den Ausbau des Segments "Optics & Hearing". Wie bereits in der Meldung vom 13.06.2025 mitgeteilt, wurde im Geschäftsjahr 2025 ein eigenes Segment für den Bereich Optics & Hearing aufgebaut und lokale Optikfachgeschäfte mit der Online-Plattform MyGlasses verbunden. Im Geschäftsjahr 2025 wurden dabei fünf Gesellschaften erworben, welche in Summe über 30 Standorte bundesweit auf sich vereinen. Dazu gehörten insbesondere die Gesellschaften Beste Aussichten GmbH, Karrasch & Nolte sowie die Freudenhaus Optik Handels GmbH mit Sitz in München. Per Kaufvertrag wurde nun die Optikgesellschaft Blickpunkt GmbH Brillen und Contactlinsen mit Standort in Starnberg, Bayern, erworben. Erwerber war die TPG-Tochtergesellschaft Feine Augenoptik Beteiligungs-GmbH. Ein Closing wird per April 2026 erwartet. Dieter Meis, Geschäftsführer des Segments Optics & Hearing: "Wir haben nun in Starnberg einen hervorragenden Standort mit starker Qualität und sehr hochwertiger Kundschaft erworben. Gemeinsam mit unserem Ansatz werden wir die Basis weiter ausbauen und Potenziale nutzen. Zusammen mit unseren hochwertigen Fachgeschäften FreudenHaus und Söhnges werden wir diese Linie weiter ausbauen." Das Segment Optics & Hearing wird seit dem Geschäftsjahr 2025 durch TPG ausgebaut; die EBITDA-Marge des Segments liegt bei 20-25 %. Dr. Dominik Benner, Vorstandsvorsitzender der The Platform Group SE & Co. KGaA: "Der Eintritt in die Optikerbranche ist langfristig durchdacht. Die Umsetzung des Ausbaus der flächendeckenden Standorte und der Verknüpfung mit den Online-Aktivitäten stellt sicher, dass wir ein stabiles und sehr profitables Segment ausbauen. Im nächsten Schritt binden wir lokale Optiker an die Plattform an."

The Platform Group SE & Co. KGaA: The Platform Group SE & Co. KGaA ist ein europaweit tätiges Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 26 Branchen aktiv ist. Zum Partnernetzwerk der Gruppe zählen mehr als 16.600 Partner, die über die Plattformlösungen sowohl B2B- als auch B2C-Kunden adressieren. Zu den Branchen gehören unter anderem das Luxury-Portfolio, Optics & Hearing, Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik sowie Elektronik. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2025 wurde nach vorläufigen Zahlen ein Umsatz von 728 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 55 Mio. Euro realisiert. Kontakt:

Investor Relations

Nathalie Richert, Head of Investor Relations & HR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

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