Nach ersten Gerüchten jetzt im Test: Instagram prüft ein Pay-Abo mit neuen Funktionen, die viele locken könnten. Dazu zählen anonymes Story-Viewing oder Follower-Checks. Das soll Instagram Plus kosten. Schon im Januar deutete sich an, dass Meta Premiumabos für Instagram, Facebook und Whatsapp prüft. Jetzt testet Instagram offenbar ein solches Bezahlabo. Branchenbeobachter:innen wie Radu Onescu berichten, dass Instagram Plus bereits in ersten Märkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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