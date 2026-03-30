DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 4. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 4. Zwischenmeldung

München (pta000/30.03.2026/13:46 UTC+2)

Im Zeitraum vom 23. März 2026 bis einschließlich 29. März 2026 wurden insgesamt Stück 1.550.342 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. März 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Handelsplatz Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 23.03.2026 XETRA 83.867 143,1542 CBOE DXE 48.631 144,1194 Aquis Exchange 11.748 141,8969 Turquoise Europe 9.467 143,1347 Summe 153.713 143,3623 24.03.2026 XETRA 227.669 148,9617 CBOE DXE 116.203 148,8172 Aquis Exchange 18.334 148,6212 Turquoise Europe 17.140 148,9210 Summe 379.346 148,8992 25.03.2026 XETRA 177.513 157,9729 CBOE DXE 94.490 157,9162 Aquis Exchange 19.278 157,8677 Turquoise Europe 13.504 157,9376 Summe 304.785 157,9471 26.03.2026 XETRA 189.190 152,1810 CBOE DXE 94.027 152,3969 Aquis Exchange 19.321 152,5112 Turquoise Europe 11.825 152,5901 Summe 314.363 152,2813 27.03.2026 XETRA 237.533 144,4662 CBOE DXE 116.458 144,1757 Aquis Exchange 26.904 144,2241 Turquoise Europe 17.240 144,3979 Summe 398.135 144,3619

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. März 2026 bis einschließlich 29. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 5.847.582 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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March 30, 2026 07:46 ET (11:46 GMT)