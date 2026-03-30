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WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker-Symbol: ENR
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30.03.26 | 15:30
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Dow Jones News
30.03.2026 14:21 Uhr
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(1)

PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 4. Zwischenmeldung

DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 4. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 4. Zwischenmeldung

München (pta000/30.03.2026/13:46 UTC+2)

Im Zeitraum vom 23. März 2026 bis einschließlich 29. März 2026 wurden insgesamt Stück 1.550.342 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. März 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: 

Rückkauftag  Handelsplatz   Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 
23.03.2026  XETRA      83.867            143,1542 
       CBOE DXE     48.631            144,1194 
       Aquis Exchange  11.748            141,8969 
       Turquoise Europe 9.467             143,1347 
       Summe      153.713            143,3623 
24.03.2026  XETRA      227.669            148,9617 
       CBOE DXE     116.203            148,8172 
       Aquis Exchange  18.334            148,6212 
       Turquoise Europe 17.140            148,9210 
       Summe      379.346            148,8992 
25.03.2026  XETRA      177.513            157,9729 
       CBOE DXE     94.490            157,9162 
       Aquis Exchange  19.278            157,8677 
       Turquoise Europe 13.504            157,9376 
       Summe      304.785            157,9471 
26.03.2026  XETRA      189.190            152,1810 
       CBOE DXE     94.027            152,3969 
       Aquis Exchange  19.321            152,5112 
       Turquoise Europe 11.825            152,5901 
       Summe      314.363            152,2813 
27.03.2026  XETRA      237.533            144,4662 
       CBOE DXE     116.458            144,1757 
       Aquis Exchange  26.904            144,2241 
       Turquoise Europe 17.240            144,3979 
       Summe      398.135            144,3619

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. März 2026 bis einschließlich 29. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 5.847.582 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1774871160613 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2026 07:46 ET (11:46 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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