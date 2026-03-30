Goldfund größer als gedacht? Analyst sieht riesiges Potenzial

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Unter 50 Dollar pro Unze? Während vergleichbare Goldentwickler ein Vielfaches erreichen. Analyst Andrew Richards von Petra Capital sieht bei Kalamazoo Resources deutlich mehr Potenzial, als es der Markt aktuell widerspiegelt. Neue Bohrergebnisse reichen tiefer als bisher angenommen und könnten das Gesamtbild des Projekts verändern. Gleichzeitig setzt die Analyse ein deutlich höheres Kursziel an.

Unter 50 Dollar pro Unze? Während vergleichbare Goldentwickler ein Vielfaches erreichen. Analyst Andrew Richards von Petra Capital sieht bei Kalamazoo Resources deutlich mehr Potenzial, als es der Markt aktuell widerspiegelt. Neue Bohrergebnisse reichen tiefer als bisher angenommen und könnten das Gesamtbild des Projekts verändern. Gleichzeitig setzt die Analyse ein deutlich höheres Kursziel an.

Analysten nehmen Projektentwicklung ins Visier

Der unabhängige Analystenreport von Petra Capital habe Kalamazoo Resources in einer aktuellen Research-Studie mit "Buy" bewertet. Analyst Andrew Richards führe aus, der Kurs liege bei rund 0,12 AUD, während das Kursziel bei 0,73 AUD angesetzt werde. Im Zentrum der Analyse stünden laut Richards weniger kurzfristige Marktbewegungen als vielmehr die technische Entwicklung des Ashburton-Goldprojekts sowie die zugrunde gelegten wirtschaftlichen Annahmen.

Neuste Bohrergebnisse bestätigen Wachstumspotenzial

Der Analyst hebt die jüngsten Bohrergebnisse am Mt-Olympus-Vorkommen besonders hervor. Das Unternehmen habe berichtet, dass mehrere Bohrlöcher hochgradige Goldabschnitte durchschnitten hätten. Besonders relevant sei laut Petra Capital, dass sich die Mineralisierung mehr als 300 Meter unterhalb der bisherigen Tagebaugrenze fortsetze. Dies deute darauf hin, dass das Vorkommen größer sein könnte als bislang angenommen und zusätzliche Ressourcen erschlossen werden könnten. Richards ergänze, laufende Bohrprogramme zielten darauf ab, ein Explorationsziel von 2,0 bis 6,0 Millionen Tonnen Gestein mit etwa 2 Gramm Gold pro Tonne genauer zu definieren.