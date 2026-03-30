Sind Panzer bald veraltet und sprengen Drohnen-Start-ups den Rüstungssektor? Rheinmetall-CEO Armin Papperger attackierte nun die alternative Drohnenproduktion in der Ukraine - und provoziert Gegenfeuer.Tausend-Euro-Drohne sprengt Panzer, der Millionen Euro gekostet hat - solche Schlagzeilen zeigen den Wandel auf dem Schlachtfeld. Simon Schuster vom "The Atlantic" stellte jüngst dem Rheinmetall-Boss die Frage: "Wieso kauft die Welt noch gepanzerte Fahrzeuge?" Ukrainische Drohnen hätten dafür gesorgt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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