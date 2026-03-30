EQS-News: ElringKlinger AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
30.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ElringKlinger AG
|Max-Eyth-Straße 2
|72581 Dettingen/Erms
|Deutschland
|E-Mail:
|hauptversammlung@elringklinger.com
|Internet:
|https://elringklinger.de/
|ISIN:
|DE0007856023
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2300414 30.03.2026 CET/CEST