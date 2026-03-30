BASF trennt sich von einem seiner Standorte und treibt damit den Umbau des Konzerns weiter voran. Für Anleger zählt jetzt vor allem, wie sich dieser Kurs auf die Ertragskraft auswirken wird. Bei BASF geht der Umbau in die nächste Runde. Nach dem teilweisen Verkauf seiner Beteiligung an Harbour Energy (80 Millionen Harbour-Energy-Aktien zu 273 Pence je Aktie) rückt nun der Industriepark Höchst in Frankfurt in den Mittelpunkt. Dort will der DAX-Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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