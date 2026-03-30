Cyber-Security-Aktien im Check: Eli Lilly: Ki-Kooperation, SAP: Kaufempfehlung und Verbio: Geschenk aus den USA

Der Iran-Krieg geht in die 5. Woche. An ein schnelles Ende mag niemand denken und die Ölpreise ziehen weiter in die Höhe. Mittlerweile liegt auch der Preis für WTI über 100 US-Dollar. Die Anleger reagieren empfindlich.Cybersecurity-Aktien im freien Fall - ist das die große KI-Zäsur? Der Schock kam am Freitag und er traf eine ganze Branche ins Mark. Cybersecurity-Aktien wie CrowdStrike, Palo Alto Networks oder Rubrik rauschten plötzlich ab. Der Auslöser: Ein Datenleck bei Anthropic gab Information zum neusten KI-Modell Claude Mytho frei. Nachdem das Leck wieder geschlossen war, erklärte ein Sprecher des Konzerns: "Wir entwickeln ein universell einsetzbares Modell mit bedeutenden …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran