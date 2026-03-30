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Markus Weingran
30.03.2026 15:27 Uhr
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Cyber-Security-Aktien im Check: Eli Lilly: Ki-Kooperation, SAP: Kaufempfehlung und Verbio: Geschenk aus den USA

Der Iran-Krieg geht in die 5. Woche. An ein schnelles Ende mag niemand denken und die Ölpreise ziehen weiter in die Höhe. Mittlerweile liegt auch der Preis für WTI über 100 US-Dollar. Die Anleger reagieren empfindlich.Cybersecurity-Aktien im freien Fall - ist das die große KI-Zäsur? Der Schock kam am Freitag und er traf eine ganze Branche ins Mark. Cybersecurity-Aktien wie CrowdStrike, Palo Alto Networks oder Rubrik rauschten plötzlich ab. Der Auslöser: Ein Datenleck bei Anthropic gab Information zum neusten KI-Modell Claude Mytho frei. Nachdem das Leck wieder geschlossen war, erklärte ein Sprecher des Konzerns: "Wir entwickeln ein universell einsetzbares Modell mit bedeutenden …

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© 2026 Markus Weingran
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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