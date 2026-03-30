Nächste Phase eingeleitet: PTX Metals meldet neue, vielversprechende Bohrziele auf Goldprojekt-Shining Tree

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Neue Magnetik- und Strukturmodelle schärfen die Goldziele auf Shining Tree. PTX Metals stuft Ronda jetzt als bohrreif ein und definiert weitere priorisierte Explorationszonen südlich von Timmins.

PTX Metals (WKN A40KHN / TSXV PTX) bringt das Shining Tree-Goldprojekt einen wichtigen Schritt voran: Neue magnetische und strukturelle Untersuchungen haben das geologische Modell deutlich verbessert - und mit Ronda jetzt ein erstes bohrreifes Ziel hervorgebracht.

Besonders spannend ist, dass das Unternehmen nicht nur ein einzelnes Bohrziel definiert hat, sondern gleich mehrere priorisierte Zonen auf dem Projekt abgrenzt. Damit gewinnt Shining Tree klar an Struktur und rückt näher an die nächste aktive Explorationsphase.

Warum ist das Ronda-Ziel für PTX Metals so wichtig? Welche Rolle spielen die neuen Magnetikdaten für die Goldsuche? Und wie viel Potenzial steckt noch in den weiteren Zielgebieten auf Shining Tree?

Jetzt mehr erfahren:

PTX Metals meldet neue, vielversprechende Bohrziele auf Goldprojekt-Shining Tree

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