Die RTL-Aktie zeichnete sich auf Jahressicht durch eine hohe Volatilität aus. Dabei verlief der Kurs des Medienkonzerns überwiegend in der Range von 32 bis 37 €. Am Montag gewinnt sie aktuell +2,4% und steht bei 36,60 €. Was macht sie so interessant? Erträge gingen zurück Das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 ist durch Rückgänge beim Umsatz und Ertrag geprägt. Der Umsatz reduzierte sich um 4% gegenüber dem Vorjahr. Verantwortlich hierfür waren der schwache ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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