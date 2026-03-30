Die Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (Hauptsitz: Chuo-ku, Tokio; President und Representative Director: Toshiaki Nagasato) gab heute eine strategische Investition in Centivax, Inc. (Hauptsitz: South San Francisco, CA, USA) bekannt, ein Biotechnologieunternehmen, das Impfstoffe und Therapien der nächsten Generation für einen universellen Schutz gegen ein breites Spektrum von Zielen entwickelt.

Das Leitprogramm von Centivax umfasst einen universellen saisonalen Grippeimpfstoff (Centi-Flu 01), der derzeit in einer klinischen Phase-1-Studie geprüft wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen saisonalen Grippeimpfstoffen, die jährlich auf Basis der empfohlenen Impfviruskandidaten hergestellt werden müssen, liegt der Schwerpunkt der Plattform von Centivax sowohl auf der Antikörper- als auch auf der zellulären Immunantwort auf konservierte Regionen des Influenzavirus, die nicht mutieren können und in verschiedenen Stämmen und entfernten Subtypen vorhanden sind. Mit diesem Ansatz soll eine breite, konsistente und dauerhafte Immunität sowohl gegen saisonale als auch gegen pandemische Influenza erreicht werden.

Ziel der strategischen Investition von Meiji ist die Beschleunigung der Entwicklung von Centi-Flu 01 sowie der weitere Ausbau der wachsenden Produktpipeline, die eine Breitband-Anti-Herpes-Prophylaxe gegen Alzheimer, eine Breitband-Krebstherapie, einen Malaria-Impfstoff und ein universelles Gegengift umfasst.

"Wir freuen uns sehr, Centivax bei ihrer Arbeit für eine Zukunft zu unterstützen, in der Impfstoffe keine saisonalen Updates mehr benötigen", so Toshiaki Nagasato, President und Representative Director von Meiji Seika Pharma. "Ihre Plattform für universelle Immunität bietet vielversprechende Ansätze für die weltweite Vorsorge gegen Infektionskrankheiten und steht im Einklang mit Meijis Mission, die öffentliche Gesundheit durch Innovation zu verbessern."

"Es ist uns eine Ehre, Partner von Meiji zu sein, und wir wissen das Vertrauen, das das Unternehmen in unsere Arbeit setzt, sehr zu schätzen. Japan ist seit langem weltweit führend in wissenschaftlicher Exzellenz und im Bereich der öffentlichen Gesundheit, und diese Schwerpunkte entsprechen genau unserer Mission, Breitbandimpfstoffe zu entwickeln, die die Widerstandsfähigkeit gegen Infektionskrankheiten stärken. Meiji ist aufgrund seiner langjährigen Führungsrolle in der Gesundheitsbranche und seiner durchdachten, kooperativen Herangehensweise ein hervorragender Partner für unsere gemeinsame Arbeit an Lösungen der nächsten Generation gegen Influenza und andere Krankheiten. Wir freuen uns auf eine dauerhafte Partnerschaft, die einen wichtigen Beitrag für Patienten in Japan und auf der ganzen Welt leisten wird", sagte Jacob Glanville, CEO von Centivax.

Über Centivax

Centivax ist ein auf universelle Immunität spezialisiertes Unternehmen, das eine proprietäre computergestützte Plattform für Immun-Engineering zur Entwicklung von Impfstoffen und Therapien einsetzt, die einen universellen Schutz gegen ganze Klassen unterschiedlicher Zielmoleküle bieten. Der führende klinische Kandidat gegen Influenza, der in The New Yorker, der Netflix-Dokumentarserie Pandemic: How to Prevent an Outbreak und anderen Medien vorgestellt wurde, zielt auf den globalen Grippemarkt mit einem Volumen von über 7 Milliarden US-Dollar ab. Weitere Programme umfassen eine wachsende Pipeline für Alzheimer, Onkologie, Malaria und ein universelles Gegengift. Dieses wachsende Portfolio verdeutlicht das große Potenzial der Technologie, nicht nur Schutz vor einer Vielzahl von Infektionskrankheiten zu bieten, darunter virale, bakterielle, protozoische, pilzliche, parasitäre und durch Bioterrorismus verursachte Bedrohungen, sondern auch die Gesundheitsspanne durch die Reduzierung von Langzeitkomplikationen zu verbessern, die diese Krankheitserreger auslösen können, beispielsweise neurodegenerative Erkrankungen, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen. Der Hauptsitz von Centivax befindet sich in South San Francisco, Kalifornien.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.centivax.com.

Über Meiji Seika Pharma

Meiji Seika Pharma bietet seit der Markteinführung von Penicillin im Jahr 1946 wirksame und qualitativ hochwertige pharmazeutische Produkte an, darunter Therapeutika und Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten, Therapeutika für Erkrankungen des Zentralnervensystems und hämatologische Störungen sowie Generika, um vielfältigen medizinischen Bedürfnissen gerecht zu werden. Das Unternehmen wird auch weiterhin einen Beitrag zur globalen Gesundheit leisten, indem es in Innovationen der nächsten Generation und strategische grenzüberschreitende Partnerschaften investiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.meiji.com/global/pharmaceuticals/.

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Sho Takahata

Büro Boston "START Office"), Meiji Pharma USA Inc.

E-Mail: mpu.start@meiji.com