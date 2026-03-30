FORTEC Elektronik AG meldet einen neuen Auftrag - und der könnte mehr sein als nur ein Einzeldeal. Im Marinebereich sichert sich das Unternehmen ein Projektvolumen von rund 1 Mio. Euro. Für Anleger rückt damit vor allem eine Frage in den Fokus: Steckt hier der Beginn einer größeren Auftragsserie? Einstieg in größeres Projekt - weiteres Potenzial bereits in Sicht Der Auftrag ist Teil eines umfangreicheren maritimen Projekts und umfasst Systemlösungen aus dem Portfolio der FORTEC-Gruppe. Besonders interessant ist dabei die Perspektive: Das Unternehmen rechnet im Rahmen dieses Gesamtprojekts mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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