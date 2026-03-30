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Knaus Tabbert AG veröffentlicht Prognose für das Geschäftsjahr 2026



30.03.2026 / 22:16 CET/CEST

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Knaus Tabbert AG veröffentlicht Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Der Vorstand der Knaus Tabbert hat heute die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 beschlossen. Auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung und der internen Planung erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 einen Konzernumsatz von rund EUR 950 Mio. sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 5,0 % bis 7,0 %.

Zur Anpassung von Kostenstrukturen und Produktionskapazitäten an die erwartete Marktnachfrage hat der Vorstand ein umfangreiches Maßnahmenpaket verabschiedet. Das Maßnahmenprogramm umfasst insbesondere die Produktionsverlagerung einzelner Baureihen, organisatorische Anpassungen mit Reduzierung von Overhead-Kosten, Produktivitätssteigerungen, Anpassungen von Tarifen und Prämien im Personalbereich, Einsparungen bei sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie Maßnahmen zur Margensteigerung.

Die Erreichung der Prognose setzt unter anderem die planmäßige Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen voraus.