Die globale Energieordnung zerbröckelt im Angesicht von zwei Kriegen. Während in Folge des Ukraine-Konfliktes die europäischen Pipelines gekappt wurden, legt der militärische Konflikt am Persischen Golf nun den gesamten Ölhandel lahm. Für die hiesige Industrie wird diese historische Zange zur existenziellen Gefahr, denn Deutschlands Energiepolitik hat über Jahre hinweg keine robuste Alternative aufgebaut. Doch genau im Epizentrum dieser Verwerfungen entstehen milliardenschwere Gewinnzonen. Ein Blick auf drei Unternehmen zeigt, wie Sie das Zerbrechen der alten Welt zu Geld machen: Siemens Energy, A.H.T. Syngas, RWE.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de