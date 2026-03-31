Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Die Lage im Iran-Konflikt droht zu kippen. Mit einem möglichen Einsatz von Bodentruppen könnte die Eskalation eine neue Dimension erreichen. Experten warnen bereits vor massiven Folgen für die Rohstoffmärkte. Besonders kritische Metalle wie Antimon, essenziell für Munition, Panzerungen und moderne Waffensysteme, werden zunehmend knapper. Die Nachfrage steigt sprunghaft, während fragile Lieferketten und geopolitische Risiken das Angebot begrenzen. Viele westliche Staaten sind zudem stark von Importen abhängig. Kommt es zur weiteren Zuspitzung, droht eine strukturelle Rohstoffknappheit, mit weitreichenden Folgen für Rüstung, Industrie und globale Märkte.Den vollständigen Artikel lesen ...
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