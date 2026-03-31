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zukunftsbilanzen.de
31.03.2026 06:46 Uhr
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Paukenschlag bei Power Metallic Mines: Startet jetzt die Jagd auf das Allzeithoch?

Wir befinden uns mitten im goldenen Zeitalter der Rohstoffe, in dem die Welt hungriger denn je nach strategischen Metallen ist. Inmitten dieses gigantischen Booms positioniert sich Power Metallic Mines als ein Akteur, der das Potenzial hat, die Branche nachhaltig zu prägen. Während die Märkte weltweit nach stabilen Quellen für Kupfer, Gold und Platingruppenmetalle suchen, liefert dieses Unternehmen aus Quebec Ergebnisse am laufenden Band. Die jüngsten Entdeckungen in der Lion-Zone grenzen an eine Sensation und lassen Investoren aufhorchen. Trotz dieser Erfolge bietet der aktuelle Aktienkurs nach einer technischen Korrektur eine Einstiegsgelegenheit, die man vielleicht selten zweimal bekommt. Wer den Anschluss an den Rohstoff-Boom nicht verlieren will, sollte jetzt genau hinschauen, denn die Weichen für den nächsten großen Aufwärtstrend sind gestellt. Die Kombination aus erstklassiger Infrastruktur, ökologischem Bewusstsein und phänomenalen Gehalten macht Power Metallic zu einem Namen, den man sich merken muss.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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