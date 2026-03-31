US-Rüstung treibt Nachfrage nach seltenen Erden - MP Materials und St George Mining im Fokus

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Seltene Erden rücken zunehmend ins Zentrum geopolitischer Strategien - insbesondere im Verteidigungssektor. Der jüngste Deal von MP Materials mit dem US-Verteidigungsministerium unterstreicht diese Entwicklung. Gleichzeitig entstehen für Entwicklungsunternehmen wie St George Mining neue Chancen, sich als Teil westlicher Lieferketten zu positionieren.

Militärische Nachfrage wächst strukturell

Ein Blick auf den Einsatz seltener Erden in militärischen Systemen zeigt die Dimension des Marktes. Moderne Waffensysteme sind ohne diese Rohstoffe kaum denkbar.

Kampfjets wie die F-35 benötigen rund 418 Kilogramm an seltenen Erden - unter anderem für Präzisionswaffen, Laser-Zielsysteme und elektrische Antriebe. Zerstörer kommen bereits auf etwa 2.600 Kilogramm, während U-Boote mit rund 4.600 Kilogramm besonders materialintensiv sind.

Die verwendeten Elemente sind dabei weitgehend identisch: Neodym, Praseodym, Samarium, Dysprosium und Terbium sind entscheidend für Hochleistungsmagnete, die in nahezu allen modernen militärischen Anwendungen eingesetzt werden. Ergänzt werden sie durch Elemente wie Yttrium oder Gadolinium für spezialisierte Technologien.

Diese Nachfrage ist strukturell - sie hängt weniger von Konjunkturzyklen ab als von langfristigen Verteidigungsbudgets und technologischen Anforderungen.

Versorgungslücke als strategischer Hebel

Gleichzeitig bleibt die Angebotsseite kritisch: Über 70% der US-Importe stammen aus China. Diese Abhängigkeit wird zunehmend als sicherheitspolitisches Risiko bewertet.

Die Konsequenz: Westliche Regierungen fördern aktiv den Aufbau alternativer Lieferketten. Projekte außerhalb Chinas gewinnen dadurch strategisch an Bedeutung - und könnten perspektivisch von staatlicher Unterstützung profitieren.

MP Materials zeigt den Weg

Die Vereinbarung von MP Materials (ISIN: US5533681012) mit dem Pentagon und Maaden ist ein Beispiel für diese Entwicklung. Das Joint Venture zum Aufbau einer Raffinerie in Saudi-Arabien wird teilweise durch das US-Verteidigungsministerium finanziert.

Die Marktreaktion fiel deutlich positiv aus. Für Investoren ist dies ein Hinweis darauf, dass Unternehmen mit strategischer Relevanz zunehmend privilegierten Zugang zu Kapital und Partnerschaften erhalten können.

Doch während MP Materials bereits produziert, richtet sich der Blick zunehmend auch auf die nächste Generation potenzieller Anbieter.

St George Mining: Vom Explorer zum strategischen Kandidaten

In diesem Kontext rückt St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) stärker in den Fokus. Das Unternehmen entwickelt mit dem Araxá-Projekt in Brasilien eine der größeren bekannten Hartgestein-Lagerstätten für seltene Erden und Niob außerhalb Chinas.

Die aktuelle Ressource umfasst 70,9 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 4,06% TREO. Besonders hervorzuheben ist die Qualität der Ressource: Die "Measured & Indicated"-Kategorie wurde um 218% gesteigert - ein wichtiger Schritt in Richtung wirtschaftlicher Entwicklung.

Im Branchenvergleich positioniert sich das Projekt damit in einer Größenordnung, die grundsätzlich mit etablierten Assets konkurrieren kann - bei gleichzeitig deutlich geringerer Marktbewertung.

Operative Vorteile und Entwicklungspotenzial

Neben der Ressourcengröße weist das Araxá-Projekt mehrere operative Vorteile auf. Die Mineralisierung beginnt nahe der Oberfläche und ist für Tagebau geeignet, was potenziell niedrigere Kostenstrukturen ermöglicht.

Zudem befindet sich das Projekt in einer etablierten Bergbauregion in Brasilien mit vorhandener Infrastruktur und erfahrenem Arbeitskräftepool. Dies kann Entwicklungszeiten verkürzen und Risiken reduzieren.

Auch die laufenden Bohrprogramme liefern Hinweise auf weiteres Wachstumspotenzial. Neue hochgradige Zonen außerhalb der bisherigen Ressource deuten darauf hin, dass die Lagerstätte noch nicht vollständig definiert ist.

Downstream-Strategie als Differenzierungsmerkmal

Ein zentraler Faktor für die zukünftige Bewertung ist die Integration in die Wertschöpfungskette. Hier verfolgt St George eine vergleichsweise fortgeschrittene Strategie.

Das Unternehmen arbeitet mit REalloys in den USA zusammen, einem Hersteller von Magnetmaterialien mit Verbindungen zu US-Regierungsbehörden. Parallel besteht eine Kooperation mit der brasilianischen Initiative MagBras zum Aufbau einer lokalen Magnetproduktion.

Bereits durchgeführte Pilotversuche zeigen, dass aus dem Araxá-Material hochreine Produkte mit bis zu 99% Reinheit und rund 86% Ausbeute hergestellt werden können. Dies spricht für eine grundsätzlich funktionierende Verarbeitungskette.

Zusätzlich plant St George den Aufbau einer eigenen Pilotanlage, um die technische Umsetzung weiter zu validieren und potenzielle Abnehmer zu adressieren.

Bewertung: Hebel durch strategische Relevanz

Im Vergleich zu Produzenten wie MP Materials oder Lynas bleibt St George deutlich niedriger bewertet - was vor allem den frühen Entwicklungsstand widerspiegelt.

Gleichzeitig ergibt sich daraus ein potenzieller Bewertungshebel: Sollte das Projekt weiter de-risked werden und strategische Partner eingebunden werden, könnte sich die Wahrnehmung am Markt verändern.

Die zunehmende Bedeutung seltener Erden für Verteidigung und Industrie könnte diesen Prozess zusätzlich beschleunigen.

Fazit: Seltene Erden als Investmentthema mit geopolitischem Rückenwind

Die militärische Nachfrage nach seltenen Erden unterstreicht die strategische Bedeutung des Sektors. Gleichzeitig erhöht die Abhängigkeit von China den Druck, alternative Lieferketten aufzubauen.

Während etablierte Produzenten kurzfristig profitieren, könnten Entwicklungsunternehmen wie St George Mining mittelfristig stärker in den Fokus rücken - insbesondere wenn sie Fortschritte bei Ressourcen, Verarbeitung und Partnerschaften vorweisen.

Für Investoren ergibt sich damit ein differenziertes Bild: Ein strukturell wachsender Markt trifft auf projektspezifische Risiken - aber auch auf die Chance, frühzeitig an potenziellen strategischen Assets beteiligt zu sein.

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Quellen:

https://www.voronoiapp.com/military/How-Rare-Earths-Power-US-Defense-5833

https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome

https://www.cnbc.com/2025/11/19/mp-materials-rare-earth-saudi-arabia-maaden-pentagon.html

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

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Enthaltene Werte: AU000000SGQ8,US5533681012