Geopolitik treibt Seltene Erden: Lynas mit Rekordquartal - warum Gina Rinehart auch auf St George Mining setzt

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Die Dynamik im Markt für Seltene Erden nimmt weiter zu: Während Lynas Rare Earths ein Rekordquartal meldet und von geopolitischen Verschiebungen profitiert, baut Investorin Gina Rinehart parallel ihre Position entlang der gesamten Wertschöpfungskette aus. Neben etablierten Produzenten rückt dabei auch der Entwickler St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) stärker in den Fokus.

Geopolitischer Rückenwind für kritische Rohstoffe

Seltene Erden haben sich in den vergangenen Jahren von einem zyklischen Rohstoffthema zu einem strategischen Faktor entwickelt. Hintergrund ist vor allem die dominante Rolle Chinas in der globalen Produktion und Verarbeitung. Westliche Staaten - allen voran die USA und ihre Verbündeten - reagieren mit massiven Investitionen, strategischen Reserven und langfristigen Abnahmeverträgen, um alternative Lieferketten aufzubauen.

Ein zentraler Hebel ist dabei die Preisstruktur. So etablieren sich zunehmend Mindestpreise für besonders gefragte Elemente wie Neodym und Praseodym (NdPr), die in Elektromotoren, Windturbinen und militärischer Technologie eingesetzt werden. Preisuntergrenzen von rund 110 US-Dollar pro Kilogramm gelten inzwischen als Referenzwert in langfristigen Lieferverträgen und schaffen erstmals eine verlässlichere Grundlage für Investitionsentscheidungen.

Lynas Rare Earths profitiert operativ

Vor diesem Hintergrund konnte Lynas Rare Earths (ISIN: ?AU000000LYC6) seine Marktposition weiter ausbauen. Das Unternehmen gehört zu den wichtigsten Produzenten außerhalb Chinas und betreibt mit Mt Weld in Australien eine der bedeutendsten Lagerstätten weltweit.

Im ersten Quartal 2026 erzielte Lynas einen Umsatz von 265 Millionen Dollar und konnte damit den Wert im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln. Gleichzeitig stieg die Produktion um 69 Prozent auf 3.233 Tonnen. Auch die Preisentwicklung wirkte unterstützend: Der durchschnittliche Verkaufspreis lag bei 84,60 Dollar je Kilogramm und damit rund 70 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist die zunehmende Absicherung über langfristige Abnahmeverträge. Diese reduzieren die Abhängigkeit vom volatilen Spotmarkt und sorgen für stabilere Cashflows. Parallel dazu investiert das Unternehmen in Effizienzmaßnahmen, insbesondere im Energiebereich. So konnte durch den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien der Dieselverbrauch im Quartal um rund 870.000 Liter gesenkt werden.

Auch regulatorisch gab es Fortschritte: Die wichtige Lizenz für die Verarbeitungsanlage in Malaysia wurde um weitere zehn Jahre verlängert. Damit sichert sich Lynas Planungssicherheit für einen zentralen Bestandteil seiner Wertschöpfungskette.

Marktstruktur verändert sich nachhaltig

Die aktuellen Entwicklungen deuten auf eine strukturelle Veränderung des Marktes hin. Staatliche Eingriffe, strategische Partnerschaften und koordinierte Maßnahmen zur Rohstoffsicherung führen zu einer zunehmenden Entkopplung vom klassischen Rohstoffzyklus.

Für Produzenten wie Lynas entsteht daraus ein stabileres Umfeld mit besser planbaren Preisen und höherer Visibilität bei Investitionen. Gleichzeitig steigt jedoch die Bedeutung politischer Faktoren - etwa durch Handelskonflikte oder regionale Spannungen, die sich auf Kostenstrukturen und Lieferketten auswirken können.

Gina Rinehart setzt auf die gesamte Wertschöpfungskette

Die australische Unternehmerin Gina Rinehart gehört zu den zentralen Akteuren in diesem Umfeld. Über ihr Unternehmen Hancock Prospecting hält sie unter anderem eine Beteiligung von 7,6 Prozent an Lynas Rare Earths und ist damit einer der größten Aktionäre.

Doch ihr Engagement geht darüber hinaus. Bereits 2025 investierte sie rund 22,5 Millionen australische Dollar in St George Mining und setzte damit bewusst auf einen früheren Entwicklungswert. Die Strategie dahinter: Während etablierte Produzenten bereits von steigenden Preisen profitieren, bieten Explorations- und Entwicklungsprojekte zusätzliche Hebel bei einem weiteren Ausbau westlicher Lieferketten.

St George Mining als strategische Ergänzung

Der Investmentcase von St George basiert vor allem auf dem Araxá-Projekt in Brasilien. Dabei handelt es sich um eine Carbonatit-Lagerstätte, die sowohl Seltene Erden als auch Niob enthält. Diese Kombination gilt als strategisch attraktiv, da beide Rohstoffe als kritisch eingestuft werden und in Schlüsselindustrien Anwendung finden.

Besonders relevant ist die geologische Struktur: Carbonatit-Lagerstätten bilden die Grundlage für einige der wenigen großen Produzenten außerhalb Chinas. Gleichzeitig punktet Araxá durch seine Lage in einer etablierten Bergbauregion mit vorhandener Infrastruktur und technischem Know-how.

Analysten sehen darin Potenzial für eine wirtschaftlich attraktive Entwicklung. Schätzungen gehen von einer vergleichsweise hohen Kapitalrendite und einer soliden Ressourcengrundlage aus. Zudem wurde das Projekt durch eine Kapitalerhöhung über 72,5 Millionen australische Dollar finanziell gestärkt, an der sich auch Hancock Prospecting beteiligte.

Ausblick: Umsetzung wird entscheidend

Während Lynas bereits von der neuen Marktstruktur profitiert, steht St George noch am Anfang der Entwicklung. Für 2026 rücken daher operative Meilensteine in den Vordergrund - darunter Ressourcenerweiterungen, metallurgische Tests und erste Wirtschaftlichkeitsstudien.

Für Investoren ergibt sich daraus ein zweigeteiltes Bild: Auf der einen Seite etablierte Produzenten mit steigenden Cashflows und verbesserter Planungssicherheit. Auf der anderen Seite Entwickler mit höherem Risiko, aber auch größerem Aufwärtspotenzial bei erfolgreicher Umsetzung.

Die übergeordnete Entwicklung bleibt jedoch klar: Seltene Erden entwickeln sich zunehmend zu einem strategischen Infrastrukturthema. In diesem Umfeld erscheinen breit diversifizierte Engagements entlang der Wertschöpfungskette - wie im Fall von Gina Rinehart - als nachvollziehbare Reaktion auf die geopolitischen und wirtschaftlichen Veränderungen im globalen Rohstoffmarkt.

Quellen:

https://www.afr.com/companies/mining/gina-rinehart-backed-lynas-rare-earths-posts-record-quarter-20260421-p5zpns

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20356209-australische-milliardaerin-14-millionen-euro-st-george-mining-investierte-2026-folgt

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

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Enthaltene Werte: AU000000LYC6,AU000000SGQ8