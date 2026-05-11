Die nächste Rohstoff-Rally könnte gerade erst beginnen. Während die Inflation weltweit hartnäckig hoch bleibt und geopolitische Spannungen zwischen China, den USA und dem Nahen Osten zunehmen, geraten kritische Rohstoffe immer stärker in den Fokus der Märkte. Vor allem Kupfer und Seltene Erden gelten als strategisch unverzichtbar, sowohl für die Energiewende als auch für KI, Rüstung und moderne Infrastruktur. Gleichzeitig verschärfen gestörte Lieferketten und drohende Exportbeschränkungen die Angebotslage. Experten warnen bereits vor massiven Versorgungslücken. Für Anleger könnte sich damit ein explosives Umfeld ergeben, in dem ausgewählte Rohstoff- und Minenaktien vor einer neuen Aufwärtswelle stehen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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