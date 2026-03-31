Swiss Prime Site AG
/ Schlagwort(e): Personalie
MEDIENMITTEILUNG
Zug, 31. März 2026
Swiss Prime Site gibt heute die Ernennung von Martina Moosmann als neue Chief Financial Officer (CFO) ab 15. April 2026 bekannt. Damit tritt sie die Nachfolge von Marcel Kucher an, der zum 1. Januar 2026 zum CEO gewählt wurde und seither interimistisch weiterhin auch als CFO tätig war. In ihrer Rolle wird Martina Moosmann direkt an Marcel Kucher berichten und Teil der Gruppenleitung von Swiss Prime Site sein.
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2300874 31.03.2026 CET/CEST