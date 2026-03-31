Tungsten-Nachfrage trifft US-Strategie: American Tungsten & Antimony startet günstigen Produktions-Reset - kommt jetzt der operative Durchbruch?

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American Tungsten & Antimony Ltd (ISIN: AU0000445603) treibt den Neustart seiner US-Tungstenproduktion voran - und setzt dabei auf einen vergleichsweise kapitalarmen Ansatz. Mit dem Beginn der Refurbishment-Arbeiten an der Dutch-Mountain-Aufbereitungsanlage in Utah konkretisiert das Unternehmen seine Strategie, schnell von der Projekt- in die Produktionsphase zu wechseln.

Kritische Rohstoffe rücken in den Fokus

Tungsten und Antimon zählen zunehmend zu den strategisch wichtigen Metallen, insbesondere in westlichen Industrienationen. Beide Rohstoffe werden unter anderem in der Rüstungs-, Elektronik- und Energietechnik eingesetzt. Gleichzeitig ist das Angebot stark konzentriert, wobei China eine dominierende Rolle in der globalen Produktion einnimmt.

Vor diesem Hintergrund versuchen die USA und ihre Verbündeten, eigene Lieferketten aufzubauen. Projekte in politisch stabilen Jurisdiktionen gewinnen dadurch an Bedeutung. Unternehmen, die kurzfristig Produktionskapazitäten bereitstellen können, dürften von dieser Entwicklung profitieren.

Schneller Produktionsstart durch bestehende Infrastruktur

Genau hier setzt American Tungsten an. Die Gesellschaft hatte das Dutch-Mountain-Projekt erst im Januar 2026 übernommen. Entscheidend ist dabei: Die Anlage ist bereits genehmigt und befindet sich auf privatem Land. Dadurch entfallen langwierige Genehmigungsverfahren auf Bundesebene, die viele Bergbauprojekte in den USA verzögern.

Nun hat das Unternehmen mit der Wiederaufbereitung (Refurbishment) der bestehenden Verarbeitungsanlage begonnen. Die Kosten hierfür werden auf rund 400.000 US-Dollar geschätzt - ein im Branchenvergleich niedriger Betrag. Gleichzeitig sind laut Unternehmen bereits alle notwendigen Komponenten identifiziert und bestellt, sodass die Arbeiten unmittelbar gestartet werden konnten.

Die Bauarbeiten sollen etwa sechs Monate dauern. Ziel ist es, die Anlage so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen und damit Einnahmen zu generieren.

Bewährte Verarbeitungstechnologie reduziert Komplexität

Ein weiterer Vorteil des Projekts liegt in der technischen Auslegung der Anlage. Laut Unternehmensangaben handelt es sich um eine vergleichsweise einfache Gravitationstrennanlage, die speziell auf grobkörniges Wolframit (Scheelit) ausgelegt ist.

Diese Technologie kommt ohne komplexe chemische Flotationsprozesse aus, was sowohl die Betriebskosten als auch die technische Komplexität reduziert. Gleichzeitig wurde die Anlage bereits unter realen Bedingungen getestet: Im Jahr 2017 wurden rund 275 Tonnen Tungstenkonzentrat verarbeitet.

Die geplante Kapazität liegt bei etwa 400 Tonnen pro Tag und könnte perspektivisch auf bis zu 850 Tonnen erweitert werden. Damit positioniert sich die Anlage nicht nur als eigene Produktionsstätte, sondern auch als potenzieller Verarbeitungs-Hub für umliegende Projekte.

Integration mit bestehendem Minenportfolio

Die Versorgung der Anlage mit Erz soll aus der nahegelegenen Fraction-Lode-Mine erfolgen, die bereits historisch in Betrieb war. Parallel dazu bereitet das Unternehmen ein Explorationsprogramm vor, um das Ressourcenpotenzial weiter zu definieren.

Hierzu wurde bereits eine Genehmigung für erste Bohrarbeiten beantragt. Ziel ist es, bekannte mineralisierte Strukturen zu erweitern und zusätzliche Daten für zukünftige Entwicklungsstudien zu gewinnen.

Diese Kombination aus bestehender Infrastruktur und zusätzlichem Explorationspotenzial könnte mittelfristig zu einer Ausweitung der Produktionsbasis führen.

Operative Umsetzung im Fokus

Mit der Ernennung eines erfahrenen Projektmanagers unterstreicht das Unternehmen den Fokus auf die Umsetzung. Die operative Entwicklung des Projekts dürfte nun maßgeblich davon abhängen, ob der Zeitplan eingehalten werden kann und die Wiederinbetriebnahme wie geplant erfolgt.

Ein Vorteil ist dabei die vergleichsweise überschaubare Projektgröße. Im Gegensatz zu großen Greenfield-Entwicklungen reduziert sich das technische Risiko, da wesentliche Komponenten bereits existieren und in der Vergangenheit erfolgreich betrieben wurden.

Marktpositionierung und strategische Perspektive

American Tungsten verfolgt eine klare Strategie: Der Aufbau einer integrierten Lieferkette für kritische Metalle innerhalb der USA. Neben dem Tungstenprojekt gehört auch ein Antimonprojekt zum Portfolio, das langfristig zusätzliche Diversifikation bieten könnte.

Die Dutch-Mountain-Anlage könnte dabei eine zentrale Rolle einnehmen. Als potenzieller Verarbeitungsstandort für Drittmaterialien bietet sich die Möglichkeit, zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen und Skaleneffekte zu nutzen.

Gleichzeitig adressiert das Unternehmen einen strukturellen Engpass: In der Region fehlen ausreichende Verarbeitungskapazitäten, wodurch hochgradige Lagerstätten bislang nicht vollständig erschlossen werden konnten.

Bewertung: Chancen und Risiken im Gleichgewicht

Der aktuelle Entwicklungsschritt zeigt, dass American Tungsten versucht, mit begrenztem Kapitaleinsatz einen schnellen Produktionsstart zu realisieren. Die Kombination aus vorhandener Infrastruktur, niedrigen Investitionskosten und politischer Unterstützung für kritische Rohstoffe bildet dabei eine solide Ausgangsbasis.

Auf der Chancen-Seite stehen eine mögliche kurzfristige Produktionsaufnahme, steigende Nachfrage nach strategischen Metallen sowie die Option, die Anlage als regionalen Verarbeitungs-Hub auszubauen.

Demgegenüber bleiben typische Projektrisiken bestehen. Dazu zählen Verzögerungen im Baufortschritt, Unsicherheiten bei der Ressourcendefinition sowie die Abhängigkeit von Rohstoffpreisen.

Insgesamt markiert der Beginn der Refurbishment-Arbeiten einen wichtigen operativen Meilenstein. Ob daraus ein nachhaltiger Produktionsbetrieb entsteht, wird maßgeblich von der Umsetzung in den kommenden Monaten abhängen.

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Quelle:

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American Tungsten & Antimony

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000046021

WKN: A2P4LQ

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Enthaltene Werte: AU0000445603,AU0000445603