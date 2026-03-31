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JDC Group AG bestätigt vorläufige Zahlen 2025



31.03.2026 / 08:00 CET/CEST

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JDC Group AG bestätigt vorläufige Zahlen 2025 - Umsatz 2025 wächst um 13 Prozent auf 250,0 Mio. EUR - EBITDA erhöht sich bereinigt um Einmalaufwendungen um 47 Prozent auf 22,2 Mio. EUR (unbereinigt um 36 Prozent auf 20,6 Mio. EUR) - Guidance 2026 liegt bei einem Umsatz von 300-330 Mio. EUR und einem EBITDA von 35-38 Mio. EUR - Langfrist-Guidance für 2030 liegt bei einem Umsatz von mehr als 500 Mio. EUR und einer EBITDA-Marge von mehr als 12 Prozent



Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37) hat ihre Finanzzahlen 2025 veröffentlicht und bestätigt damit die am 11. März veröffentlichten vorläufigen Zahlen. Der Konzernumsatz stieg 2025 um 13 Prozent auf 250,0 Mio. EUR (2024: 220,9 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich bereinigt (ohne Einmalaufwendungen in Höhe von 1,6 Mio. EUR) auf 22,2 Mio. EUR und stieg damit um 47 Prozent (2024: 15,1 Mio. EUR). Unbereinigt stieg des EBITDA auf 20,6 Mio. EUR und damit um 36 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag im Gesamtjahr bereinigt mit 15,4 Mio. EUR fast 77 Prozent über dem Vorjahreswert von 8,7 Mio. EUR. Im Plattform-Geschäft (Segment Advisortech) stieg der Umsatz um 7 Prozent auf 210,8 Mio. EUR. Diese Zahlen sind wesentlich beeinflusst von einer Strukturmaßnahme, die der Gruppe einerseits künftig mehrere hunderttausend Euro einspart, andererseits aber zu einer Umgliederung von Umsatz und Ertrag aus dem Advisortech-Segment hin zum Advisory-Segment führte. Hintergrund ist die Zusammenlegung der verschiedenen bankaufsichtsrechtlichen Lizenzen im Konzern (sogenanntes Haftungsdach-Geschäft), in deren Zuge die Top Ten Wertpapier GmbH, Wien, auf die FiNUM.Private Finance AG, Berlin, verschmolzen wurde. Pro forma, d.h. unter der Annahme, dass die neue Segmentstruktur bereits im Vorjahr gegolten hätte, ergibt sich im Advisortech-Segment eine Umsatzsteigerung von 14,0 Prozent im Gesamtjahr 2025. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wuchs um 30 Prozent auf 19,6 Mio. EUR (2024: 15,1 Mio. EUR). Darüber hinaus verbesserte sich auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 41,5 Prozent und liegt nun bei 14,7 Mio. EUR (2024: 10,4 Mio. EUR). Wird die aktuelle Segmentdarstellung auch für die Vergangenheitswerte zugrunde gelegt (pro forma) sowie um einmalige Transaktionskosten von rund 0,6 Mio. EUR bereinigt, beträgt der Anstieg im EBITDA 35,9 Prozent und im EBIT 50,0 Prozent. Im Segment Advisory lag der Umsatz mit 56,4 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahr von 38,8 Mio. Euro. Gleichwohl diese Entwicklung ebenfalls wesentlich von der angepassten Segmentdarstellung beeinflusst wurde, hätte der Umsatzanstieg in 2025 dennoch starke 11,1 Prozent betragen (pro forma). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) betrug 5,1 Mio. EUR (2024: 4,2 Mio. EUR) und lag damit 20,6 Prozent über dem Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag zum Ende des Geschäftsjahres 2025 26,4 Prozent über dem Vorjahr und damit bei 3,7 Mio. EUR (2024: 2,9 Mio. EUR). Pro forma, also bei Zugrundelegung der Segmentverschiebungen auch für die Vorjahreszahlen, lägen die Anstiege bei ebenfalls überzeugenden 14,6 Prozent (EBITDA) sowie 18,3 Prozent (EBIT). Die wesentlichen Finanzkennzahlen 2025 entwickelten sich wie folgt: Überblick Veränderungen Veränderungen 2025 2024 zum Vorjahr zum Vorjahr TEUR TEUR in % in TEUR Umsatzerlöse 249.952 220.879 13,2% 29.073 - davon Advisortech 210.817 196.952 7,0% 13.865 Pro Forma 210.817 185.003 14,0% 25.814 - davon Advisory 56.394 38.807 45,3% 17.587 Pro Forma 56.394 50.757 11,1% 5.637 - davon Holding/Konso. -17.259 -14.879 -16,0% -2.380 EBITDA 20.581 15.102 36,3% 5.479 EBIT 13.814 8.724 58,3% 5.090 EBT 10.437 7.454 40,0% 2.983 Konzernergebnis 8.434 6.040 39,6% 2.394

"Nach einem schwierigen dritten Quartal hat das vierte Quartal unsere Erwartungen übertroffen: 74 Mio. Euro Umsatz und ein EBITDA von 9,8 Mio. Euro sind neue Rekordwerte, die die Skalierbarkeit unserer Plattform erneut eindrücklich zeigen. Gerade vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Lage in Deutschland und Europa sind wir darüber sehr glücklich", freut sich Ralph Konrad, CFO der JDC Group, über die Quartals- und Jahreszahlen der JDC Group. "Besonders hervorzuheben ist auch der starke Beitrag der neu hinzu gekommenen FMK-Gruppe, die sich gemäß unserer Planungen entwickelt." "Wir freuen uns sehr über die positiven Ergebnisse der JDC Group in allen Geschäftsbereichen und machen in unserer Entwicklung große Schritte nach vorne. Mit FMK haben wir nun einen Zugang zu Neukunden, der uns die neuen Chancen und Veränderungen der Branche freudig erwarten lässt: Denn auch wir sind davon überzeugt, dass der Einzug von künstlicher Intelligenz die größte Veränderung der Versicherungsindustrie seit dem Internet ist. Weil es zur Nutzung der neuen Chancen maßgeblich auf eine gute Datenbasis und eine moderne Abwicklungs-Infrastruktur ankommt, sehen wir JDC in der Pole Position, von den Veränderungen durch KI zu profitieren: Mit dem Morgen & Morgen Datenuniversum gehört uns die größte und beste historische Datenbasis im deutschen Versicherungsmarkt über alle Versicherer hinweg, durch die KI erst sinnvolle Ergebnisse erzeugen kann, mit der Jung, DMS & Cie.-Plattform eine führende Infrastruktur für die Abwicklung automatisierter Prozesse und mit FMK einer der größten Lead-Generatoren im deutschen Markt. JDC zählt aufgrund dieser drei Faktoren zu den klaren Gewinnern der KI-Transformation. Wir bekräftigen daher unser Ziel, im Jahr 2026 ein EBITDA von mehr als 35 Mio. EUR zu erzielen." 2026 erwartet die JDC Group AG einen Umsatzzuwachs auf 300 bis 330 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 35 bis 38 Mio. EUR. Für das Jahr 2030 erwartet die Gesellschaft einen Umsatz von mehr als 500 Mio. EUR und eine EBITDA-Marge von mehr als 12 Prozent. Der vollständige Geschäftsbericht 2025 findet sich unter www.jdcgroup.de im Bereich Investor Relations. Der Aktionärsbrief für das erste Quartal 2026 wird am 11. Mai 2026 veröffentlicht. Über die JDC Group AG Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) bietet unter den Marken Jung, DMS & Cie., MORGEN & MORGEN, allesmeins, Top Ten, Geld.de und FMK eine digitale Plattform für Versicherungen, Investmentfonds und alle anderen Finanzprodukte und -dienstleistungen. Indem sie sämtliche Produktanbieter des Finanzmarktes mit kompletter Produktpalette und vollständiger Daten- und Dokumentenversorgung anbietet und abwickelt, schafft sie über ihre Sichtsysteme und Schnittstellen den perfekten Arbeitsplatz für Finanzintermediäre aller Art (Makler, Vertreter, Firmenverbundene Vermittler, Banken, Ausschließlichkeitsorganisationen, FinTechs) und das erste echte Financial Home für Finanzdienstleistungskunden. Über Smartphone-App, Tablet oder PC erhalten Kunden und Vermittler eine komplette Übersicht über das individuelle Versicherungs- und Fondsportfolio, einfache Abschlussstrecken und Übertragungsmöglichkeiten und zudem einen vollständigen Marktvergleich, so dass Kunden und Berater Absicherung und Vorsorge einfach und in idealem Leistungs-Kostenverhältnis optimieren können. Über 300 gut ausgebildete Berater unter der Marke FiNUM ergänzen das Plattformangebot für anspruchsvolle und gehobene Privatkunden. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Plattformnutzern, rund 2,5 Millionen Kunden, einem Fondsbestand von über 8 Milliarden Euro und jährlichen Versicherungsprämien von über 1,5 Milliarden Euro sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. JDC setzt auf Nachhaltigkeit und hat sich den ESG-Kriterien verpflichtet: Als Digitalisierungsdienstleister hilft JDC, viele Tonnen Papier einzusparen und den Alltag von Finanzintermediären und Kunden einfacher zu machen. Disclaimer Die Vorstände der JDC Group AG halten eine Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen. JDC Group AG

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