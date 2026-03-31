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FRIEDRICH VORWERK bestätigt Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2025, schlägt Dividende in Höhe von 1,10 € je Aktie vor und plant für 2026 eine Fortsetzung des Wachstumskurses



31.03.2026 / 08:00 CET/CEST

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FRIEDRICH VORWERK bestätigt Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2025, schlägt Dividende in Höhe von 1,10 € je Aktie vor und plant für 2026 eine Fortsetzung des Wachstumskurses Tostedt, 31. März 2026 - Die FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN DE000A255F11), ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich der Energieinfrastruktur für Gas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen, bestätigt in seinem heute veröffentlichten Geschäftsbericht die vorläufigen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025. Hiernach hat das Unternehmen mit einem Umsatz von 704,3 Mio. € (Vorjahr: 498,4 Mio. €) und einem EBITDA von 163,3 Mio. € (Vorjahr: 80,5 Mio. €), was einer EBITDA-Marge von 23,2 % entspricht, erneut ein Rekordjahr abgeschlossen. Bezogen auf das Vorjahr konnte die EBITDA-Marge um 7,0 Prozentpunkte gesteigert werden (Vorjahr: 16,2 %). Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2025 betrug 279,7 Mio. € und überstieg den Vorjahreswert von 176,6 Mio. € damit um 103,1 Mio. €. Die Nettoliquidität zum Jahresende betrug 261,9 Mio. € (Vorjahr: 154,3 Mio. €). Vor dem Hintergrund der hervorragenden Entwicklung soll der Hauptversammlung am 01. Juni 2026 eine Basisdividende in Höhe von 0,70 € zuzüglich einer Sonderdividende in Höhe von 0,40 € je Aktie vorgeschlagen werden. Die Auftragslage des Unternehmens stellt sich im Kontext der voranschreitenden Energiewende weiterhin ausgesprochen positiv dar. Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2025 beläuft sich auf 1.021,4 Mio. € (31. Dezember 2024: 1.187,7 Mio. €), während als Auftragseingang neue Projekte im Wert von 538,1 Mio. € (Vorjahr: 685,2 Mio. €) verbucht werden konnten. Das akquirierte Gesamtprojektvolumen, welches zusätzlich zum Auftragseingang auch die anteiligen Auftragsvolumina der Arbeitsgemeinschaften beinhaltet, stieg von 770,1 Mio. € im Vorjahr auf nunmehr 990,8 Mio. €. Aufgrund der sehr guten Auftragslage erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 eine Fortsetzung des Wachstumskurses und rechnet mit Umsatzerlösen in einer Bandbreite von 730-780 Mio. € sowie einem EBITDA in der Spanne von 160-180 Mio. €. Der vollständige Geschäftsbericht 2025 ist unter www.friedrich-vorwerk-group.de verfügbar. Kontaktdaten FRIEDRICH VORWERK Group SE

Harburger Straße 19

21255 Tostedt

Tel +49 4182 - 29470

ir@friedrich-vorwerk.de

www.friedrich-vorwerk-group.de Vorstand

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Tim Hameister Vorsitzender des Aufsichtsrats

Dr. Christof Nesemeier Registergericht

Amtsgericht Tostedt, HRB 208170



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