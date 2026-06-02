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WKN: A0DKNQ | ISIN: US8826811098 | Ticker-Symbol: ROW
Stuttgart
02.06.26 | 07:32
148,85 Euro
-1,13 % -1,70
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
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AEROPORTS DE PARIS
AEROPORTS DE PARIS SA Chart 1 Jahr
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AEROPORTS DE PARIS SA113,100,00 %
ALPINE SELECT AG9,8500,00 %
ANALOG DEVICES INC349,05+0,79 %
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD2,159+2,03 %
BANCO BRADESCO SA3,0200,00 %
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD3,460+0,58 %
BENTLEY SYSTEMS INC27,9450,00 %
BUDIMEX SA162,60-2,14 %
ELDORADO GOLD CORPORATION28,750+0,07 %
FRIEDRICH VORWERK GROUP SE65,250,00 %
FUFENG GROUP LTD0,6400,00 %
GIORDANO INTERNATIONAL LTD0,1500,00 %
GREAT-WEST LIFECO INC47,930-1,76 %
HUMANA AB5,0300,00 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR6,7000,00 %
LA-Z-BOY INC32,0000,00 %
MONRO INC14,300+5,93 %
SERGEFERRARI GROUP SA7,300+0,27 %
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA GDR11,0000,00 %
SOPRA STERIA GROUP SA155,80+0,45 %
STELLA-JONES INC48,200-1,63 %
STIF SA59,35-1,33 %
TEXAS ROADHOUSE INC148,85-1,13 %
TIAN GE INTERACTIVE HOLDINGS LTD0,0700,00 %
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD0,289-2,56 %
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