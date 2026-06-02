|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AEROPORTS DE PARIS SA
|FR0010340141
|-
|3,8 EUR
|ALPINE SELECT AG
|CH0019199550
|0,6 CHF
|0,6556 EUR
|ANALOG DEVICES INC
|US0326541051
|1,1 USD
|0,9453 EUR
|ANHUI CONCH CEMENT CO LTD
|CNE1000001W2
|0,6994 HKD
|0,0767 EUR
|BANCO BRADESCO SA
|BRBBDCACNPR8
|0,0189 BRL
|0,0032 EUR
|BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD
|HK0392044647
|0,77 HKD
|0,0844 EUR
|BENTLEY SYSTEMS INC
|US08265T2087
|0,07 USD
|0,0601 EUR
|BUDIMEX SA
|PLBUDMX00013
|32,42 PLN
|7,6527 EUR
|ELDORADO GOLD CORPORATION
|CA2849025093
|0,075 USD
|0,0644 EUR
|FRIEDRICH VORWERK GROUP SE
|DE000A255F11
|-
|1,1 EUR
|FUFENG GROUP LTD
|KYG368441195
|0,122 HKD
|0,0133 EUR
|GIORDANO INTERNATIONAL LTD
|BMG6901M1010
|0,064 HKD
|0,007 EUR
|GREAT-WEST LIFECO INC
|CA39138C1068
|0,67 CAD
|0,4159 EUR
|HUMANA AB
|SE0008040653
|1,35 SEK
|0,1247 EUR
|INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED PREF
|AU0000253197
|0,432 AUD
|0,2659 EUR
|ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR
|US4655621062
|0,0032 USD
|0,0027 EUR
|LA-Z-BOY INC
|US5053361078
|0,242 USD
|0,2079 EUR
|MONRO INC
|US6102361010
|0,28 USD
|0,2406 EUR
|SERGEFERRARI GROUP SA
|FR0011950682
|-
|0,13 EUR
|SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA
|ROELECACNOR5
|0,2945 RON
|0,056 EUR
|SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA GDR
|US83367Y2072
|0,2654 USD
|0,2281 EUR
|SOPRA STERIA GROUP SA
|FR0000050809
|-
|5,3 EUR
|STELLA-JONES INC
|CA85853F1053
|0,34 CAD
|0,2111 EUR
|STIF SA
|FR001400MDW2
|-
|0,68 EUR
|TEXAS ROADHOUSE INC
|US8826811098
|0,75 USD
|0,6445 EUR
|TIAN GE INTERACTIVE HOLDINGS LTD
|KYG887641085
|0,02 HKD
|0,0021 EUR
|XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
|KYG9829N1025
|0,008 HKD
|0,0008 EUR
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