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centrotherm erfüllt die Prognosen für das Geschäftsjahr 2025; Eigenkapitalquote weiter verbessert auf 31,7 Prozent



31.03.2026 / 09:03 CET/CEST

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centrotherm erfüllt die Prognosen für das Geschäftsjahr 2025; Eigenkapitalquote weiter verbessert auf 31,7 Prozent Blaubeuren, 31. März 2026 - Der centrotherm-Konzern verbucht ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025, das sich im Rahmen der eigenen Erwartungen entwickelte. Der Konzernumsatz summierte sich auf 211,1 Mio. EUR, wozu insbesondere die Projekte mit Kunden aus der Halbleiterindustrie mit einem Umsatz von 162,8 Mio. EUR beitrugen (Vorjahr: 238,2 Mio. EUR bzw. 167,0 Mio. EUR). Das internationale Geschäft blieb mit einem Umsatzanteil von über 90 % und dem unverändert starken Schwerpunkt auf Asien weiterhin von zentraler Bedeutung. Mit einer erreichten Konzern-Gesamtleistung in Höhe von 186,6 Mio. EUR erfüllt centrotherm seine Prognose von 150 Mio. EUR bis 230 Mio. EUR. Erfreulich entwickelte sich im Berichtsjahr erneut das Konzern-Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA). Für das Geschäftsjahr 2025 war ein EBITDA im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich prognostiziert worden. Mit einem Konzern-EBITDA von 30,6 Mio. EUR zeigt sich der Vorstand zufrieden (EBITDA Vorjahr: 39,2 Mio. EUR). Dies ist insbesondere auf eine Verbesserung der operativen Marge des centrotherm-Konzerns zurückzuführen. Der starken Ertragsentwicklung folgend hat der centrotherm-Konzern auch seine Eigenkapitalbasis um rund 17 % auf 127,7 Mio. EUR ausgebaut, gleichbedeutend mit einer Konzern-Eigenkapitalquote von 31,7 % (31. Dezember 2024: 109,3 Mio. EUR bzw. 27,5 %). Auch die Liquiditätsposition des centrotherm-Konzerns wurde 2025 deutlich gestärkt. So sind die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente von 96,0 Mio. EUR um über 77 % auf 170,7 Mio. EUR gestiegen. Beim Auftragseingang ist es centrotherm ebenfalls gelungen, die Prognose zu erfüllen. Das trotz des herausfordernden Marktumfelds erreichte Auftragsvolumen von 86,7 Mio. EUR lag mitten in der Spanne von 60 Mio. EUR bis 120 Mio. EUR. Auf die Halbleiterindustrie entfielen dabei 55,0 Mio. EUR und auf die Photovoltaikindustrie über 31,7 Mio. EUR. Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2025 summierte sich im centrotherm-Konzern auf 330,9 Mio. EUR, wovon über 253,3 Mio. EUR auf Projekte mit Kunden aus der Halbleiterindustrie entfielen. Den weiterhin herausfordernden Marktgegebenheiten zum Trotz blickt der Vorstand mit einer gewissen Zuversicht nach vorne. Der centrotherm-Konzern nutzt die aktuelle Phase der Investitionszurückhaltung mit gezielten Investitionen, um das Produktportfolio zu erweitern und zukünftig neue Marktsegmente zu erschließen. Gleichzeitig stehen eine verantwortungsvolle Ausgabenpolitik und vorausschauende Finanzplanung im Fokus der Konzernführung. Die im Vergleich zum Vorjahr erneut verbesserte Liquiditätsposition des centrotherm-Konzerns sowie die erwarteten Umsätze aus der Abarbeitung des weiterhin hohen Auftragsbestands bilden eine solide Grundlage für das Geschäftsjahr 2026. Bei einer Gesamtleistung von 90 Mio. EUR bis 170 Mio. EUR erwartet der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr ein Konzern-EBITDA, welches deutlich unterhalb des Vorjahresergebnisses liegt. Für den Prognosezeitraum 2026 wird ein Auftragseingang von 40 Mio. EUR bis 100 Mio. EUR für den Konzern erwartet. Jan von Schuckmann: "Die Ertragskraft des Konzerns hat sich in den letzten Jahren durch den dominierenden Anteil des Geschäfts mit der Halbleiterindustrie strukturell verbessert. Seit dem Geschäftsjahr 2021 weist der centrotherm-Konzern eine nachhaltig profitable Geschäftsentwicklung auf, die die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Konzerns unterstreicht." Hinweis: Der Geschäftsbericht 2025 steht ab sofort in deutscher Sprache auf der Unternehmenswebsite im Bereich Investor Relations zum Download bereit. Über centrotherm international AG Thermische Produktionslösungen und Beschichtungstechnologien zählen zu den Kernkompetenzen von centrotherm. Seit über 70 Jahren entwickeln und realisieren wir Produktionskonzepte für einen stetig wachsenden internationalen Kundenkreis. Neben Wachstumsbranchen wie der Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie sowie der Photovoltaik finden unsere innovativen Lösungen auch in neuen Zukunftsfeldern wie der Faser- oder Batterieherstellung Anwendung. Als führender, global agierender Technologiekonzern arbeiten wir eng mit Partnern aus Industrie und Forschung zusammen. Wir verbessern bestehende Produktionskonzepte und setzen neue Trends. So generieren wir werthaltige Wettbewerbsvorteile für unsere Kunden. Weltweit arbeiten über 700 Mitarbeiter an der Gestaltung der Zukunft - GREEN | SMART | EFFICIENT. centrotherm international AG

Württemberger Str. 31

89143 Blaubeuren

Internet: www.centrotherm.de

WKN: A1TNMM (Inhaberaktien); A1TNMN (nicht notierte Aktien aus Sachkapitalerhöhung)

ISIN: DE000A1TNMM9 (Inhaberaktien); DE000A1TNMN7 (nicht notierte Aktien aus Sachkapitalerhöhung)

Einbeziehung: Freiverkehr (Basic Board) Frankfurter Wertpapierbörse

Firmensitz: Deutschland Kontakt centrotherm:

Nathalie Albrecht

Manager Public & Investor Relations

Tel: +49 7344 918-6304

E-Mail: investor@centrotherm.de



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