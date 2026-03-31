München (ots) -- In der neuen Staffel gibt es eine Ferrari-Überraschung für Robert, eine Deutschland-Tour im Privatjet und Stunt-Einsätze im Europa-Park- Neue Folgen "Davina & Shania - We Love Monaco" ab 20. April um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Luxus, Lifestyle und jede Menge Chaos: Davina und Shania starten in eine neue Staffel von "Davina & Shania - We Love Monaco" und zeigen, wie ihr Leben zwischen Monaco, Jetset und Familienbusiness wirklich aussieht. Ob auf der Formel-1-Strecke, im Privatjet quer durch Deutschland oder bei spektakulären Events - die beiden wachsen an ihren Aufgaben, geraten aber auch immer wieder mitten ins nächste Abenteuer. Neue Folgen "Davina & Shania - We Love Monaco" am 20. April um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Davina und Shania werden erwachsen - und übernehmen immer mehr Verantwortung im Familienkosmos. Dabei starten sie direkt mit einem Highlight: einer spektakulären Ferrari-Überraschung für Papa Robert in Monaco. Doch nicht alle sind begeistert vom Luxus-Zuwachs. Zwischen schnellen Autos, prominenten Begegnungen und einem Abstecher auf die Formel-1-Rennstrecke zeigen Shania und Davina, dass sie längst auf eigenen Beinen stehen.Auch beruflich wird es ernst: In Saint-Tropez organisieren die beiden eigenständig ein aufwendiges Shooting für die Marke Roberto Geissini - inklusive Models, Social-Media-Inszenierung und jeder Menge Druck. Wenig später geht es im Privatjet quer durch Deutschland, wo sie das Familienbusiness repräsentieren, Events besuchen und versuchen, Kunden zu begeistern. Zwischen Fashion Week, Tuning-Messe und Promi-Partys bleibt kaum Zeit zum Durchatmen. Actionreich wird es auch im Europa-Park: Hier erwartet die Schwestern ein straffes Programm zwischen Fanandrang, Bühnenauftritten und sogar Stunt-Einsätzen. Parallel dazu sorgt ein intensives Fitness-Bootcamp für neue Herausforderungen - körperlich wie mental. Unterstützt von Personaltrainer Marcellino Kremers stoßen Davina und Shania an ihre Grenzen.Und als wäre das nicht genug, warten immer wieder neue, teils absurde Aufgaben aus dem Hause Geiss: Weihnachtsdeko im Hochsommer, Luxus-Shopping der besonderen Art oder kreative Kunstprojekte. Zwischen Glamour, Druck und Familienwahnsinn wird klar: Das Leben von Davina und Shania bleibt unberechenbar - und alles andere als gewöhnlich.Neue Folgen "Davina & Shania - We Love Monaco" ab 20. April um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von Geiss TV.Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Davina & Shania - We Love Monaco - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/davina-shania-we-love-monaco/meldungen)Über "Davina & Shania - We Love Monaco":In "Davina & Shania - We love Monaco" zeigen die Töchter Davina und Shania der Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss ihr glamouröses Leben zwischen Jetset, Shopping und den ersten Schritten in die Unabhängigkeit.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6246837