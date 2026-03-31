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PATRIZIA feiert 20-jähriges Jubiläum an der Frankfurter Börse



31.03.2026 / 10:00 CET/CEST

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Börsengang als wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einem führenden unabhängigen Investmentmanager für smart Real Assets

Eigenkapital in den letzten 20 Jahren auf 1,2 Mrd. EUR versechsfacht durch starkes, diszipliniertes Wachstum

Mehr als 300 Mio. EUR seit dem Börsengang an Aktionäre zurückgeführt; Dividende zum achten Mal in Folge erhöht

Investitionsstrategie ausgerichtet an den DUEL-Megatrends - Digitalisierung, Urbanisierung, Energy- und Living- Transition Augsburg, 31. März 2026. PATRIZIA, ein führender unabhängiger Investmentmanager für Real Assets, feiert heute 20 Jahre Börsennotierung. Der Börsengang im Jahr 2006 stellte einen wichtigen Meilenstein dar: Er erhöhte die Sichtbarkeit, Transparenz und Reputation des Unternehmens an den Kapitalmärkten und legte den Grundstein für das zukünftige internationale Wachstum. PATRIZIA gehörte zu den Pionieren der Immobilien-Börsengänge in Deutschland und ist seitdem langjähriges Mitglied im Prime Standard der Deutsche Börse sowie relevanter Indizes wie dem SDAX. Seit dem Börsengang hat sich das Unternehmen von einem deutschen Immobilienunternehmen zu einem globalen Investmentmanager für smart Real Assets entwickelt. Heute verwaltet PATRIZIA rund 56 Mrd. EUR Assets under Management für institutionelle, semi-institutionelle und private Investoren weltweit und ist an 26 Standorten global vertreten. Seit der Gründung im Jahr 1984 in Augsburg hat das Unternehmen eine starke, stabile und zuverlässige internationale Investmentplattform aufgebaut und zählt heute zu den größten unabhängigen Real Asset Investmentmanagern in Europa. Zuverlässige und transparente Kapitalmarktkommunikation und attraktive Renditen für Aktionäre

Seit dem Börsengang steht PATRIZIA für eine transparente und verlässliche Kapitalmarktkommunikation. Unternehmensgründer Wolfgang Egger hat seit dem Börsengang keine einzige Aktie verkauft und unterstreicht damit sein starkes langfristiges Engagement für die Entwicklung des Unternehmens sowie gegenüber seinen Aktionären. Martin Praum, CFO der PATRIZIA SE, kommentiert: "Verlässliche Partner beweisen ihren Wert insbesondere in herausfordernden Marktphasen. Wir sind und bleiben darauf fokussiert, für unsere Investoren stabile, langfristige Werte zu schaffen. Unser 20-jähriges Engagement als börsennotiertes Unternehmen ist ein Beleg dafür. Seit unserem Börsengang hat PATRIZIA über Dividenden und Aktienrückkäufe mehr als 300 Mio. EUR an die Aktionäre zurückgeführt. Gleichzeitig hat das Unternehmen seine Dividende zum achten Mal in Folge auf 0,36 EUR erhöht und bietet damit auf Basis des aktuellen Aktienkurses eine Dividendenrendite von rund 5,3%. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich das Eigenkapital von 0,2 Mrd. EUR auf 1,2 Mrd. EUR versechsfacht, was die starke Kapitalbasis, das widerstandsfähige Geschäftsmodell und den disziplinierten Wachstumskurs von PATRIZIA unterstreicht." Gut positioniert im neuen Marktzyklus

Der neue Marktzyklus dürfte länger, langsamer und unbeständiger verlaufen als frühere Zyklen. Auch im aktuellen geopolitischen und makroökonomischen Umfeld, bietet die Real Assets-Branche attraktive Investitionsmöglichkeiten, gestützt durch sich stabilisierende Bewertungen und eine sich verbessernde Marktaktivität. Asoka Wöhrmann, CEO der PATRIZIA SE, ergänzt: "Wir sind gut aufgestellt, um die Wachstumschancen im neuen Zyklus zu nutzen, die von den DUEL-Megatrends - Digitalisierung, Urbanisierung, Energy- und Living- Transition unterstützt werden. Diese Megatrends bieten attraktive Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen Living, Energieinfrastruktur und smart-City-Lösungen. Mit Blick auf das Jahr 2026 bleiben wir fokussiert auf Investmentstrategien in den Bereichen Living, Value-add, Re-Infra und Infrastruktur. Unterstützt durch starke Rückenwindfaktoren im Einklang mit den DUEL-Megatrends sehen wir attraktive Chancen in allen vier Bereichen. Wir werden Kapital selektiv einsetzen um für unsere Kunden im neuen Zyklus nachhaltige, risikoadjustierte Renditen zu erzielen." Neben ihrer Kerngeschäftstätigkeit haben PATRIZIA und ihre Aktionäre insbesondere über die PATRIZIA Foundation Initiativen mit sozialer Wirkung unterstützt und so in den letzten 20 Jahren weltweit Hunderttausenden von bedürftigen Kindern geholfen. Für einen Blick auf die Entwicklung von PATRIZIA seit dem Börsengang sowie die Positionierung für den nächsten Wachstumszyklus sehen Sie sich unser Jubiläumsvideo an und diskutieren Sie mit uns auf LinkedIn . PATRIZIA: Investmentmanager für internationale Smart Real Assets

PATRIZIA bietet seit mehr als 40 Jahren Investitionsmöglichkeiten in Smart Real Assets für institutionelle, semi-professionelle und private Anleger, mit Fokus auf Immobilien und Infrastruktur. Die Investmentlösungen von PATRIZIA basieren auf den "DUEL"- Megatrends - Digitalisierung, Urbanisierung, Energiewende sowie modernes Leben - und nutzen die Chancen, die sich aus diesen transformativen globalen Veränderungen ergeben. PATRIZIA managt derzeit ein verwaltetes Vermögen von ungefähr 56 Mrd. EUR (AUM) und beschäftigt rund 800 Mitarbeiter an 26 Standorten weltweit. PATRIZIA hat sich seit seiner Gründung dem Ziel verschrieben, einen positiven Beitrag zu leisten. Seit 1992 engagiert sich das Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit dem Bunten Kreis in Deutschland für die Nachsorge schwerstkranker Kinder. Seit 1999 hat die PATRIZIA Foundation mehr als 800.000 Kindern und Jugendlichen weltweit Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und einem sicheren Zuhause verschafft, um ihnen ein besseres, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag und www.patrizia.foundation Kontakt: Dr. Janina Rochell

Director Investor Relations

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