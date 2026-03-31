Unterföhring (ots) -Neues Jahr, neues Glück? Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf fordern in sechs neuen Folgen "Joko & Klaas gegen ProSieben" wieder ihren Arbeitgeber und damit einen ganzen Sender heraus. Ab 29. April 2026 gilt es immer mittwochs, um 20:15 Uhr auf ProSieben gegen perfide Spiele und ausgefuchste Gegner:innen zu bestehen.Auch dieses Frühjahr übernimmt ProSieben die Auswahl der Herausforderinnen und Herausforderer für Joko & Klaas. Stellvertretend für den Sender sind unter anderem mit dabei: Schauspieler Edin Hasanovic, Moderatorin Katrin Bauerfeind, die No Angels Sandy Mölling und Jessica Wahls, Musikerin Nina Chuba, Twitch-Streamer Zarbex,die Handball-Nationalspieler David Späthund Miro Schluroff, die Zwillinge Dennis und Benni Wolter, Palina Rojinski, Mentalist Timon Krause,die "Mord auf Ex"-Podcasterinnen Linn Schützeund Leonie Bartsch, die Musiker Tim Bendzko, Johannes Strate, Wincent Weiss, Johannes Oerding, Moderatorin Hadnet Tesfaiund Schauspielerin Taneshia Abt.Gewinnen Joko & Klaas, stehen ihnen am Tag danach 15 Minuten Sendezeit zur Prime Time zur freien Gestaltung zur Verfügung. Verliert das Duo, muss es sich wieder ganz den Wünschen von ProSieben beugen. Steven Gätjen führt als Zeremonienmeister durch die Show.Produziert wird "Joko & Klaas gegen ProSieben" von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben."Joko & Klaas gegen ProSieben" - sechs neue Folgen, ab 29. April 2026, immer mittwochs um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf Joyn"Joko & Klaas LIVE" nach einem Sieg immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf JoynPressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6246891