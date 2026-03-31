Das vierte Quartal 2025 stellte einen Wendepunkt dar, mit einer starken Erholung der Bestellungen, die konstruktiv ins erste Quartal 2026 überging. Während der Umsatz leicht über den Erwartungen lag, blieb die Rentabilität unter Druck. Ausblickend wird das Geschäftsjahr 2026 voraussichtlich einen vorübergehenden Rückschritt erleben, wobei das erste Quartal den Tiefpunkt bei Umsatz und Rentabilität markieren wird, was auf eine nachgelagerte Erholung hindeutet. Unterstützt durch branchenspezifische Rückenwindfaktoren (HBM, CoWoS) erwarten wir eine anhaltende Bestelldynamik und die Möglichkeit, die Prognosen zu verfeinern, da sich die Sichtbarkeit verbessert. Während eine signifikante Margenausweitung voraussichtlich bis 2027 verzögert wird, bleibt das Unternehmen mit einer überzeugenden Wachstumsstory für die mittlere Frist ausgestattet, die durch Kapazitätserweiterungen, Produktinnovationen und strukturelle Nachfragetreiber untermauert wird. Wir betrachten die aktuelle Phase als einen zyklischen und operativen Reset, wobei die Umsetzung in den nächsten 12-18 Monaten der entscheidende Katalysator sein wird. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung mit einem leicht erhöhten Kursziel von 61,00 EUR. SUSS wird am 14. April 2026 auf unserer German Select Conference präsentieren, wobei der Vice President IR & Communication, Sven Köpsel, zusätzliche Einblicke geben wird: Bitte hier registrieren. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/suss-microtec-se





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