© Foto: - - Press Service Of The President ONach der "Hausfrauen"-Aussage von Rheinmetall-Chef Armin Papperger kontert Wolodymyr Selenskyj scharf. Auch aus der Branche kommt Kritik - mitten in der Debatte über Drohnen statt Panzer.Ein Satz hat einen Sturm ausgelöst. Rheinmetall-Chef Armin Papperger bezeichnete ukrainische Drohnenhersteller in einem Interview mit dem US-Magazin "The Atlantic" als "ukrainische Hausfrauen", die mit 3D-Druckern in der Küche Drohnenteile produzierten. "Das ist keine Innovation", sagte er - und fügte hinzu, der Einsatz kleiner Drohnen durch die Ukraine sei so, "wie mit Legos zu spielen". Papperger betonte dabei, Rheinmetall werde weiterhin auf schwere Waffen wie Panzer und Artillerie setzen - ungeachtet …Den vollständigen Artikel lesen
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