© Foto: Daniel Karmann/dpa - dpa-BildfunkMit der MQ-28 Ghost Bat zum Erfolg: Rheinmetall und Boeing planen gemeinsam eine revolutionäre Drohnenlösung für die Bundeswehr bis 2029.Rheinmetall und Boeing Australia haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, wie Rheinmetall am Dienstag via Pressemitteilung mitteilte. Die MQ-28 Ghost Bat, ein unbemannter Kampfdrohnen-Prototyp, soll als ausgereifte Lösung für die geplante Beschaffung eines Collaborative Combat Aircraft (CCA) durch die Bundeswehr bis 2029 angeboten werden. Die MQ-28 Ghost Bat von Boeing hat bereits über 150 Flüge absolviert. Im Rahmen der Partnerschaft wird Rheinmetall als Systemmanager für die Kampfdrohne in Deutschland fungieren. Das Unternehmen wird die …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE