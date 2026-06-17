Die USA legen Milliarden für kritische Rohstoffe zurück - wissen sie etwas, das Anleger noch unterschätzen?

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Noch vor wenigen Jahren waren strategische Rohstoffe ein Thema für Geologen, Bergbauunternehmen und einige wenige Spezialinvestoren. Heute beschäftigen sich Präsidenten, Verteidigungsministerien und Industriekonzerne mit denselben Fragen: Woher kommen künftig die Rohstoffe, ohne die moderne Volkswirtschaften nicht funktionieren können? Besonders deutlich wird dieser Wandel beim Rohstoff Wolfram. Während viele Anleger weiterhin auf Gold, Silber oder Lithium blicken, entsteht im Hintergrund ein Wettlauf um ein Metall, das für Rüstung, Luftfahrt, Halbleiter und industrielle Produktion unverzichtbar geworden ist.

Warum die USA plötzlich Rohstoffe horten

Die Vereinigten Staaten haben mit "Project Vault" ein Programm aufgesetzt, das an die strategischen Ölreserven vergangener Jahrzehnte erinnert. Milliardenbeträge sollen in kritische Rohstoffe fließen, um die Versorgung der amerikanischen Industrie und des Militärs langfristig abzusichern. Allein dieser Schritt wirft eine interessante Frage auf: Wenn Regierungen beginnen, Rohstoffe zu horten, welche Bedeutung messen sie diesen Materialien für die kommenden Jahre bei? Wolfram gehört zu den Metallen, die auf den Listen kritischer Rohstoffe ganz oben stehen. Das US-Innenministerium führt das Metall offiziell als strategischen Rohstoff. Gleichzeitig existiert in den USA seit Jahren praktisch keine bedeutende eigene Wolframproduktion mehr.

Ein Metall, das von Raketen bis zum Zahnarztbohrer reicht

Die meisten Menschen kommen täglich mit Produkten in Kontakt, die ohne Wolfram nicht existieren würden. Das Metall steckt in Flugzeugturbinen, Halbleitern, Werkzeugmaschinen, medizinischen Geräten und Spezialbohrern. Noch wichtiger wird seine Rolle jedoch im Verteidigungssektor. Wolfram wird für panzerbrechende Munition, Raketensysteme und zahlreiche militärische Anwendungen benötigt. Mit den anhaltenden geopolitischen Spannungen und steigenden Verteidigungsausgaben wächst die Nachfrage stetig. Gleichzeitig kontrolliert China weiterhin den überwiegenden Teil der weltweiten Produktion und Verarbeitung. Branchenexperten gehen davon aus, dass chinesische Unternehmen mittlerweile sogar verstärkt Wolframschrott auf internationalen Märkten aufkaufen, um die heimische Versorgung abzusichern. Für westliche Staaten entsteht daraus eine unangenehme Abhängigkeit.

Warum SpaceX, Rheinmetall und die Rüstungsindustrie dasselbe Problem haben

Interessanterweise betrifft das Thema längst nicht nur Bergbauunternehmen. Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009) baut seine Munitions- und Verteidigungskapazitäten massiv aus. Gleichzeitig steigt der Bedarf an kritischen Rohstoffen. Auch Unternehmen wie SpaceX (ISIN: US84615Q1031) benötigen hochtemperaturbeständige Speziallegierungen für Triebwerke, Hitzeschilde und zukünftige Raumfahrtanwendungen. Wolfram gilt in vielen dieser Anwendungen als kaum ersetzbar. Je stärker diese Industrien wachsen, desto wichtiger wird die Frage nach sicheren Lieferketten. Genau deshalb rückt die Herkunft kritischer Rohstoffe immer stärker in den Fokus von Investoren.

Almonty zeigt, wohin sich der Markt bewegt

Einer der größten Profiteure dieser Entwicklung ist derzeit Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981XXX). Mit der Wiederinbetriebnahme der Sangdong-Mine in Südkorea hat sich das Unternehmen zu einem der wichtigsten nicht-chinesischen Wolframproduzenten entwickelt. Die Mine gilt als eine der bedeutendsten Wolframlagerstätten außerhalb Chinas. Bemerkenswert ist dabei nicht nur die Produktion selbst, sondern die strategische Rolle, die Almonty inzwischen einnimmt. Das Unternehmen verfügt über langfristige Abnahmevereinbarungen und profitiert von einem Umfeld, in dem westliche Staaten ihre Rohstoffabhängigkeit reduzieren wollen. Für viele Investoren stellt sich deshalb eine naheliegende Frage: Wenn Produzenten wie Almonty bereits profitieren, welche Unternehmen könnten als Nächstes in den Fokus rücken?

Der Blick wandert zu den Explorern

Historisch betrachtet suchen Kapitalmärkte nach der Neubewertung etablierter Unternehmen häufig nach kleineren Gesellschaften, die von denselben Trends profitieren könnten. Genau hier kommt s (ISIN: CA0068131097) ins Spiel. Das Unternehmen befindet sich weiterhin in einer frühen Explorationsphase, besitzt mit dem Sisson North Tungsten Project jedoch ein Projekt, das direkt an die bekannte Sisson Tungsten Mine in New Brunswick angrenzt. Die Sisson-Mine erhielt in den vergangenen Jahren erhebliche politische Aufmerksamkeit. Das Projekt wurde nicht nur durch Fördergelder unterstützt, sondern auch als eines der ersten kanadischen "Nation-Building Projects" ausgewählt. Adelayde hat dort zuletzt umfangreiche geophysikalische Programme abgeschlossen, darunter aeromagnetische, radiometrische und VLF-Messungen, die als Grundlage für weitere Explorationsarbeiten dienen können. Natürlich gilt weiterhin: Exploration bleibt spekulativ. Die Nähe zu einem bedeutenden Projekt garantiert keine eigene Entdeckung. Sie sorgt jedoch dafür, dass Marktteilnehmer genauer hinschauen, wenn ein gesamter Distrikt strategisch an Bedeutung gewinnt.

Vielleicht geht es längst nicht mehr nur um Rohstoffe

Die eigentliche Geschichte hinter Wolfram könnte größer sein als der Rohstoff selbst. Was derzeit entsteht, ist ein globaler Wettbewerb um Versorgungssicherheit. Staaten bauen Reserven auf. Verteidigungsunternehmen sichern Lieferketten. Industriekonzerne suchen langfristige Bezugsquellen außerhalb Chinas. In einem solchen Umfeld gewinnen Projekte in politisch stabilen Regionen automatisch an Bedeutung.

Fazit: Wenn Regierungen kaufen, sollten Anleger zumindest hinschauen

Project Vault, strategische Reserven, Exportkontrollen und milliardenschwere Förderprogramme zeigen, dass kritische Rohstoffe längst zu einem geopolitischen Thema geworden sind. Wolfram steht dabei exemplarisch für ein Problem, das viele westliche Staaten erst jetzt in vollem Umfang erkennen: Es reicht nicht aus, Rohstoffe zu benötigen. Man muss auch Zugang zu ihnen haben. Während Unternehmen wie Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981XXX) bereits von dieser Entwicklung profitieren, beobachten Anleger zunehmend auch kleinere Explorationsgesellschaften. Mit seinem Sisson North Projekt befindet sich Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) in einem Rohstoffsegment, das aktuell stärker in den Fokus rückt als noch vor wenigen Jahren. Ob daraus eines Tages eine größere Erfolgsgeschichte entsteht, bleibt offen. Sicher scheint jedoch: Wenn Regierungen Milliarden ausgeben, um sich den Zugang zu kritischen Rohstoffen zu sichern, lohnt es sich zumindest zu beobachten, welche Unternehmen in diesen Märkten aktiv sind.

Quellen:

https://www.siennaresources.com/news/

https://www.siennaresources.com/

https://www.siennaresources.com/wp-content/uploads/2026/05/SIEN-Deck-May-2026.pdf

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-06/68676645-wolfram-antimon-und-die-neue-rohstoffordnung-warum-adelayde-exploration-jetzt-in-den-fokus-ruecken-koennte-176.htm

https://www.focus.de/finanzen/news/auto-ruestung-luftfahrt-der-wolfram-mangel-tut-mehrfach-weh_1a1e4c31-a724-49f1-ade1-59d22db42a8b.html

https://inv3st.de/kommentare/geostrategische-rohstoff-allianz-exportkontrollen-treffen-spacex-und-rheinmetall-die-wall-street-setzt-auf-almonty

https://goldinvest.de/wolfram-wird-zum-engpassrohstoff-kriege-verschaerfen-us-versorgungskrise

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ISIN: CA0068131097

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