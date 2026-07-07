Die Rheinmetall Aktie bleibt einer der auffälligsten Werte im DAX. Nach starken Kursgewinnen am Vortag legte das Papier auch am 7. Juli 2026 weiter zu. Anleger schauen nun auf die Frage, ob die Erholung nur eine Gegenbewegung ist oder der nächste Aufwärtsimpuls beginnt.Rheinmetall gegen den Markt Während der DAX am 7. Juli 2026 um 0,48 Prozent fiel, stieg die Rheinmetall-Aktie zwischenzeitlich um mehr als 1 Prozent bis auf 1.145,20 Euro. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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