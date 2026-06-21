Was passiert, wenn die USA 20.000 Tonnen Wolfram brauchen - aber praktisch keine eigene Produktion haben?

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Die meisten Anleger beschäftigen sich mit Inflation, Zinsen oder künstlicher Intelligenz. Nur wenige stellen sich die Frage, aus welchen Rohstoffen die Welt von morgen eigentlich gebaut wird. Doch genau diese Frage könnte in den kommenden Jahren immer wichtiger werden. Denn während die USA Milliarden in Verteidigung, Infrastruktur und Technologie investieren, wird bei einem Rohstoff zunehmend sichtbar, wie verwundbar westliche Lieferketten tatsächlich sind: Wolfram. Ein Metall, das kaum jemand kennt - das aber in Raketen, Munition, Flugzeugtriebwerken, Halbleitern und Spezialwerkzeugen steckt.

Die Rechnung geht nicht auf

Die Vereinigten Staaten gelten als wirtschaftliche und militärische Supermacht. Gleichzeitig verfügen sie heute praktisch über keine bedeutende eigene Wolframproduktion. Das wäre bereits unter normalen Umständen problematisch. Doch die Situation hat sich verändert. Die Verteidigungsausgaben steigen weltweit. Europa rüstet auf. Die USA füllen ihre Munitionsbestände wieder auf. Gleichzeitig wächst die Nachfrage aus Luft- und Raumfahrt, Halbleiterindustrie und Hochtechnologie. Branchenexperten gehen davon aus, dass der amerikanische Wolframbedarf in den kommenden Jahren deutlich steigen könnte. Gleichzeitig stammen große Teile der weltweiten Versorgung weiterhin direkt oder indirekt aus China. Eine Abhängigkeit, die in Washington zunehmend als strategisches Risiko betrachtet wird.

Warum Wolfram plötzlich wichtiger wird als viele Edelmetalle

Gold schützt Vermögen. Wolfram schützt Lieferketten. Genau deshalb rückt das Metall zunehmend in den Fokus von Regierungen. Anders als bei vielen anderen Rohstoffen gibt es für Wolfram in zahlreichen Anwendungen keinen wirtschaftlich sinnvollen Ersatz. Ob panzerbrechende Munition, Raketensysteme, Flugzeugturbinen oder hochpräzise Industriemaschinen: Ohne Wolfram funktionieren viele Schlüsseltechnologien nicht. Die Folge sind steigende Preise, politische Förderprogramme und milliardenschwere Initiativen zum Aufbau neuer Lieferketten. Die USA haben mit Project Vault bereits begonnen, strategische Rohstoffreserven aufzubauen. Auch Europa verfolgt mit dem Critical Raw Materials Act ähnliche Ziele.

Warum Almonty zum Symbol eines neuen Rohstoffzeitalters geworden ist

Kaum ein Unternehmen steht derzeit so stark für diese Entwicklung wie Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981XXX). Mit der Sangdong-Mine in Südkorea hat sich das Unternehmen zu einem der wichtigsten nicht-chinesischen Wolframproduzenten entwickelt. Für viele Investoren gilt Almonty inzwischen als direkter Profiteur der westlichen Bemühungen, neue Lieferketten aufzubauen. Bemerkenswert ist dabei weniger die Mine selbst als die Bedeutung, die der Markt ihr mittlerweile zuschreibt. Vor wenigen Jahren war Wolfram für viele Anleger kaum ein Thema. Heute wird das Metall regelmäßig im Zusammenhang mit nationaler Sicherheit, Verteidigung und strategischer Unabhängigkeit diskutiert.

Wenn ganze Distrikte neu bewertet werden

Historisch betrachtet endet die Aufmerksamkeit der Kapitalmärkte selten bei den Produzenten. Sobald ein Rohstoffsektor an Bedeutung gewinnt, richtet sich der Blick häufig auf Explorationsunternehmen, die in denselben Regionen aktiv sind. Genau deshalb könnte auch Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) für Marktbeobachter interessant werden. Das Unternehmen befindet sich weiterhin in einer frühen Explorationsphase. Mit dem Sisson North Tungsten Project besitzt Adelayde jedoch ein Projekt, das direkt an die bekannte Sisson Tungsten Mine in New Brunswick angrenzt. Diese Mine wurde von der kanadischen Regierung als eines der ersten "Nation-Building Projects" ausgewählt und erhielt bereits Unterstützung durch die kanadische Regierung sowie das US-Verteidigungsministerium. Adelayde hat auf seinem Projekt zuletzt umfangreiche geophysikalische Programme abgeschlossen, darunter aeromagnetische, radiometrische und VLF-Messungen. Solche Arbeiten dienen dazu, potenzielle Zielzonen für weitere Explorationen zu identifizieren. Natürlich bleibt Exploration spekulativ. Die Nähe zu einem erfolgreichen Projekt garantiert weder eine Entdeckung noch eine wirtschaftliche Lagerstätte. Sie sorgt jedoch dafür, dass Investoren genauer hinschauen, wenn ein gesamter Distrikt strategisch an Bedeutung gewinnt.

Vielleicht ist Wolfram erst der Anfang

Interessanterweise beschränkt sich die Diskussion längst nicht mehr auf Wolfram. Antimon, Seltene Erden, Lithium und andere kritische Rohstoffe rücken ebenfalls in den Fokus westlicher Regierungen. Immer häufiger geht es nicht mehr nur um Rohstoffpreise, sondern um Versorgungssicherheit. Die eigentliche Frage lautet deshalb möglicherweise nicht, welcher Rohstoff als Nächstes steigt. Sondern welche Regionen und Projekte künftig Teil neuer westlicher Lieferketten werden könnten.

Fazit: Ein Markt, der gerade erst entdeckt wird

Viele der größten Rohstoffgeschichten beginnen lange bevor sie in den Schlagzeilen landen. Bei Wolfram scheint genau das derzeit zu passieren. Steigende Verteidigungsausgaben, geopolitische Spannungen, neue Rohstoffreserven und die Suche nach unabhängigen Lieferketten verändern die Wahrnehmung eines Marktes, der jahrzehntelang kaum Beachtung fand. Unternehmen wie Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981XXX) profitieren bereits sichtbar von diesem Trend. Gleichzeitig richtet sich der Blick vieler Investoren zunehmend auf kleinere Explorationsgesellschaften, die in strategisch wichtigen Regionen aktiv sind. Mit seinem Sisson North Projekt gehört Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) zu diesen Unternehmen. Ob daraus eines Tages eine größere Erfolgsgeschichte entsteht, bleibt offen.

Doch wenn die größte Volkswirtschaft der Welt Milliarden investiert, um sich den Zugang zu einem Rohstoff zu sichern, den sie selbst kaum produziert, lohnt es sich zumindest, die Entwicklung aufmerksam zu verfolgen.